سخنگوی فراجا گفت: سرشبکه سابقه دار معاملات فردائی و کاغذی به همراه ۱۰ نفر از مرتبطین دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «سعید منتطرالمهدی» گفت: در ادامه مقابله با جرائم و تخلفات پولی و بانکی، با انجام اقدامات فنی همکارانم در پلیس امنیت اقتصادی فراجا، سرشبکه سابقه دار در معاملات فردائی و کاغذی، به همراه ۱۰ نفر از مرتبطین این جرم دستگیر و ۵ فقره از حساب‌های بانکی اجاره‌ای نیز مسدود گردید.

سخنگوی فراجا افزود: بررسی‌های بعمل آمده، از گردش مالی ۲۴۰ همتی مجرم ردیف اول حکایت دارد.

سردار منتظرالمهدی در ادامه گفت: متهمان پس از انجام تحقیقات و بازجویی‌های لازم، جهت سیر مراحل قانونی پرونده، در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

سخنگوی فراجا در پایان، با اشاره به اینکه مقابله قاطع با مفسدان اقتصادی، خواسته به حق مردم از پلیس است، گفت: خادمان ملت در فراجا، در راستای تحقق این مطالبه مردم عزیز و شریف، از هیچ کوششی دریغ نخواهند ورزید.