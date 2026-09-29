سخنگوی فراجا گفت: سرشبکه سابقه دار معاملات فردائی و کاغذی به همراه ۱۰ نفر از مرتبطین دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «سعید منتطرالمهدی» گفت: در ادامه مقابله با جرائم و تخلفات پولی و بانکی، با انجام اقدامات فنی همکارانم در پلیس امنیت اقتصادی فراجا، سرشبکه سابقه دار در معاملات فردائی و کاغذی، به همراه ۱۰ نفر از مرتبطین این جرم دستگیر و ۵ فقره از حساب‌های بانکی اجاره‌ای نیز مسدود گردید. 

سخنگوی فراجا افزود: بررسی‌های بعمل آمده، از گردش مالی ۲۴۰ همتی مجرم ردیف اول حکایت دارد.

سردار منتظرالمهدی در ادامه گفت: متهمان پس از انجام تحقیقات و بازجویی‌های لازم، جهت سیر مراحل قانونی پرونده، در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

سخنگوی فراجا در پایان، با اشاره به اینکه مقابله قاطع با مفسدان اقتصادی، خواسته به حق مردم از پلیس است، گفت:  خادمان ملت در فراجا، در راستای تحقق این مطالبه مردم عزیز و شریف، از هیچ کوششی دریغ نخواهند ورزید.

برچسب ها: پلیس ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
برخورد با مامور پلیس خاطی در سنندج
گواهینامه دوزبانه ایران جای گواهینامه بین‌المللی را نمی‌گیرد
جزئیات تصادف خودروی هایما در جاده هراز پس از انتشار ویدئوی لحظه برخورد در فضای مجازی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات عرضه کالا با قیمت ثابت در تهران
گواهینامه دوزبانه ایران جای گواهینامه بین‌المللی را نمی‌گیرد
دستگیری سرشبکه معاملات کاغذی
«گذر برکت» در منطقه ۱۸ برپا شد
ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های اصلی ورودی تهران
۶۰۰ ساختمان پرخطر تهران با رویکرد پیشگیرانه ایمن‌سازی شدند
«کارت دعوت عروسی»، شگرد جدید کلاهبرداران سایبری
پوشش بیمه عمر و حوادث غیرمترقبه ایثارگران در سال ۱۴۰۵
۷۷۱ بیمار پروانه‌ای در پرونده غرامت تحریم‌ها؛ ۶۸۰ نفر غرامت دریافت کردند
تمامی ناوگان اتوبوسرانی منطقه یک نوسازی شد
آخرین اخبار
جزئیات ۲ روش خرید کالا با قیمت ثابت در تهران
صدور رأی پرونده ترور شهید سلیمانی
«کارت دعوت عروسی»، شگرد جدید کلاهبرداران سایبری
تمامی ناوگان اتوبوسرانی منطقه یک نوسازی شد
۷۷۱ بیمار پروانه‌ای در پرونده غرامت تحریم‌ها؛ ۶۸۰ نفر غرامت دریافت کردند
۶۰۰ ساختمان پرخطر تهران با رویکرد پیشگیرانه ایمن‌سازی شدند
ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های اصلی ورودی تهران
جزئیات عرضه کالا با قیمت ثابت در تهران
پوشش بیمه عمر و حوادث غیرمترقبه ایثارگران در سال ۱۴۰۵
«گذر برکت» در منطقه ۱۸ برپا شد
دستگیری سرشبکه معاملات کاغذی
گواهینامه دوزبانه ایران جای گواهینامه بین‌المللی را نمی‌گیرد
محمدی: خلأ سابقه بیمه با پرداخت هزینه ترمیم می‌شود
زمان آغاز پرواز‌های حج۱۴۰۶ اعلام شد
جزئیات تصادف خودروی هایما در جاده هراز پس از انتشار ویدئوی لحظه برخورد در فضای مجازی
ستاد حقوق بشر: تحریم‌های هوانوردی آمریکا سلامت مردم ایران را به خطر می‌اندازد
شناخت دقیق جنگ ترکیبی و اقدام پیش‌دستانه در روایت‌ها
در جنگ رسانه‌ای نباید از روایت واقعیت‌ها غافل شویم
ترافیک روان در معابر پایتخت با وجود افزایش حجم سفرها
محکومیت قطعی رسایی به ۱۰ ماه حبس تعزیری
۱.۱ میلیارد یورو از اموال شرکت بازرگانی پتروشیمی شناسایی شد
تلاش برای اتصال شبکه مترو تهران به خطوط ریلی حومه ای پایتخت
بررسی دلایلی که سبب توقیف وسیله نقلیه می‌شوند + فیلم
توقیف موتورسیکلت در صورت عدم استفاده از کلاه ایمنی + فیلم
بررسی قانون برخورد با راننده‌ای که گواهینامه در اختیار ندارد + فیلم
راز برخورداری از آرامش در زندگی + فیلم
لزوم رعایت تعامل دوطرفه در خانواده + فیلم
جایگزینی مناسب برای نصیحت کردن نوجوان + فیلم
۱.۷ میلیون سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند
توقیف۱۴۹۱ خودرو در پایتخت از ابتدای سال/ مهلت ۳ ماهه برای ترخیص وسایل نقلیه رسوبی