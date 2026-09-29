رئیس کل دادگستری گلستان در دیدار با اعضای شورای تأمین مینودشت از آمادگی دستگاه قضایی استان برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، محمود اسپانلو در این دیدار بر حمایت از طرحهای اقتصادی و گردشگری مینودشت با استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: طرح گردشگری منطقه مرکوه باید با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و پس از بررسی در شورای حفظ حقوق بیتالمال دنبال شود.
اسپانلو، گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیتهای موجود، نیازمند مدیریت صحیح و تبدیل ایدهها به طرحهای عملیاتی است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و استفاده از ظرفیت مردم برای رونق اقتصادی افزود: الگوهای مردمی در روستاها با مشارکت بخش خصوصی میتواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک کند و دستگاه قضایی نیز از طرحهای قانونی و اشتغالزا حمایت خواهد کرد.
اسپانلو با اشاره به ظرفیتهای شهرستان مینودشت، استفاده از الگوهایی مانند عطاآباد را نمونهای از بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای رونق اقتصادی عنوان کرد و بر توجه همزمان به توسعه و حفظ محیط زیست تأکید کرد.
وی درباره طرح گردشگری منطقه مرکوه مینودشت نیز گفت: این طرح باید با رعایت ملاحظات زیستمحیطی دنبال شود و پیش از اجرا به لحاظ حساسیت بسیار بالای منطقه به لحاظ زیست محیطی در شورای حفظ حقوق بیتالمال مطرح و بررسی شود.
رئیس کل دادگستری گلستان همچنین با اشاره به شرایط اجتماعی کشور، بر ضرورت تقویت انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: دشمن تلاش میکند از شکافهای اجتماعی استفاده کند و مسئولان باید با برنامهریزی برای مسائل اجتماعی و آسیبها، زمینه تقویت انسجام جامعه را فراهم کنند.
اسپانلو با تأکید بر مسئولیت مدیران در قبال مردم افزود: مسئولان باید برای خدمت به مردم از هیچ تلاشی دریغ نکنند و از ظرفیتهای موجود برای حل مسائل و توسعه مناطق استفاده کنند.
منبع: دادگستری