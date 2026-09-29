باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با گرامیداشت هفته فراجا، یک دوره مسابقات دارت با حضور جمعی از کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بندرانزلی برگزار شد.
این رقابت با هدف ایجاد نشاط و شادابی، توسعه فعالیتهای ورزشی و تقویت روحیه همدلی و تعامل میان کارکنان برگزار شد و شرکتکنندگان در فضایی صمیمی و رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند.
یاسین فردانی، رئیس هیأت انجمنهای ورزشی شهرستان بندرانزلی، ضمن تبریک هفته فراجا به کارکنان خدوم نیروی انتظامی شهرستان بندرانزلی، گفت:«ورزش میتواند نقش مهمی در افزایش نشاط، شادابی و ارتقای روحیه کارکنان داشته باشد. برگزاری چنین برنامههایی علاوه بر ایجاد فضای بانشاط، زمینهساز تقویت روحیه همکاری و همدلی است.»
وی افزود: «هفته فراجا فرصت ارزشمندی برای قدردانی از تلاشها و زحمات شبانهروزی کارکنان نیروی انتظامی است و این مناسبت را به تمامی کارکنان فراجای شهرستان بندرانزلی تبریک عرض میکنم و برای آنان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.»
منبع: روابط عمومی