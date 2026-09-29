حریفان ملی پوشان کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های کشتی بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های کشتی فرنگی برگزار شد و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.

در وزن ۶۰ کیلوگرم سجاد عباسپور در دور نخست به مصاف تان از چین می‌رود و در صورت پیروزی، سومیت از هند روبه‌رو خواهد شد.

وزن ۶۷ کیلوگرم محمدجواد رضایی در دور نخست به مصاف میرژان شرماخانبت از قزاقستان می‌رود و در صورت پیروزی، با برنده دیدار کره جنوبی و کره شمالی مبارزه خواهد کرد.

وزن ۷۷ کیلوگرم علیرضا عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده دیدار اندونزی و فیلیپین خواهد رفت.

وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور نخست به مصاف شمیل اوژایف از قزاقستان می‌رود و در صورت پیروزی، با سونگ هوان لی از کره جنوبی روبه‌رو خواهد شد.

وزن ۹۷ کیلوگرم مهدی بالی در دور نخست به مصاف ابراهیم محمد از عربستان می‌رود و در صورت پیروزی، با اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده دیدار نمایندگان ژاپن و قرقیزستان خواهد رفت.

برچسب ها: فدراسیون کشتی ، بازی‌های آسیایی
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