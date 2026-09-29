رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی از کشف بیش از ۴۰۰ کیلوگرم مواد مخدر طی اجرای طرح ارامش در شهر در ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "حسن درستی" رئیس پلیس مقارزه با مواد مخدر فرماندهی ااننظامی آذربایجان غربی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان آ.غربی در طی سه روزه اجرای طرح آرامش در شهر، موفق به کشف مقدار ۴۳۹کیلو گرم انوع مواد مخدر، دستگیری ۶ نفر قاچاقچی و ۱۲۹ نفر خرده فروش گردیدند.

وی افزود: در این راستا ۱۳ دستگاه وسیله نقلیه توقیف، ۳ قبضه سلاح کشف، چهار باند محلی منهدم، و ۲۰۲ نفر معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل مراکز بازپروری گردیدند.

سرهنگ "درستی" از همکاري صمیمانه آحاد مردم با پليس قدردانی کرده و تاکید کرد فرزندان غیور شما در پلیس مبارزه با موادمخدر با هرگونه معضلات اجتماعی در حوزه مواد مخدر برخورد و آماده دريافت هرگونه اخبار و اطلاعات ،پیشنهاد و انتقاد ازطریق شماره تلفن های۱۱۰و۱۹۷ می باشند.

برچسب ها: کشف مواد مخدر ، نیروی انتظامی
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