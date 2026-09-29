باشگاه خبرنگاران جوان- سیروس احمدی بیان کرد: این لایحه در هفت فصل و 23 ماده، با هدف ایجاد تحول در نظام باشگاهداری کشور، مبارزه با دوپینگ، تشکیل صنف و اتحادیه باشگاهها، کانون هواداران و کارگزاران، جذب سرمایهگذاری در ورزش حرفهای و واگذاری اماکن ورزشی تدوین شده است.
سیروس احمدی، مدیرکل امور باشگاهها وزارت ورزش با اشاره به تصویب لایحه نظام جامع باشگاهداری اظهار داشت: پس از وقفهای حدوداً ۱۳ ساله و با حضور دنیا مالی، مکاتبات و پیگیریهای لازم درباره لایحه نظام جامع باشگاهداری با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت. هماکنون این لایحه پس از تصویب در صحن علنی مجلس، جهت بررسی نهایی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
لایحه مذکور پس از جلسات متعدد با کارشناسان خبره و اعضای کمیسیونهای مجلس، در هفت فصل و ۲۳ ماده تهیه و تدوین شده است.
وی افزود: نقطه آغاز تغییرات جدی در نظام باشگاهداری کشور، گامی بلند در راستای مبارزه با دوپینگ، تشکیل صنف و اتحادیه برای باشگاهها، تشکیل کانون هواداران و کارگزاران، ایجاد مشوقهای تجاری به منظور جذب سرمایهگذاری در ورزش حرفهای و واگذاری اماکن ورزشی مورد نیاز باشگاههای حرفهای، از دستاوردهای لایحه نظام جامع باشگاهداری به شمار میرود.
احمدی در ادامه با اشاره به برگزاری اولین و دومین آیین تجلیل از باشگاههای برتر کشور براساس شاخصهای تعیینشده طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ گفت: این مراسم همزمان با هفته تربیت بدنی، از سوی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای و با تأیید وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. همچنین جلسات و اقدامات لازم جهت برگزاری این رویداد برای سومین سال متوالی و مصادف با هفته تربیت بدنی در مهرماه سال جاری با محوریت استعدادیابی و قهرمانی صورت خواهد گرفت.
مدیرکل امور باشگاههای وزارت ورزش و جوانان افزود: با توجه به تأکید وزیر ورزش و جوانان بر لزوم اصلاح عناوین باشگاه و تمایز آن با اماکن ورزشی، این مهم در اولین آیین تجلیل از باشگاهها و در سال جاری محقق شد.
وی در ادامه راجع به فرآیند صدور مجوز اماکن، مراکز و باشگاههای ورزشی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱، سامانه صدور مجوز اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شد و طبق گزارشهای اخذشده از سامانه و طی مکاتبات مکرر درگاه ملی مجوزها، میانگین زمانی صدور مجوز در کشور بالای ۱۰۰ روز اعلام شد.
احمدی ادامه داد: با حمایتهای وزیر ورزش و جوانان، اقداماتی در جهت بهروزرسانی سامانه تخصصی صدور مجوز اماکن ورزشی کشور اعم از اصلاح فرآیندها، حذف مقررات غیرضروری و استفاده از استعلامات برخط صورت پذیرفت که منتج به کاهش میانگین زمانی صدور مجوز به کمتر از ۳۰ روز شد. هماکنون وزارت ورزش و جوانان جزو دستگاههای برتر در میانگین زمانی صدور مجوز است.
مدیرکل امور باشگاهها همچنین به صدور مجوز مراکز ارائهدهنده خدمات ورزشی و تندرستی اشاره کرد و گفت: با حمایتهای صورتگرفته از سوی وزیر ورزش و جوانان از دانشآموختگان علوم ورزشی و بر اساس اختیارات قانونی وزارت متبوع، اقدامات لازم برای تهیه و تدوین دستورالعملهای تخصصی تأسیس و فعالیت مراکز ارائهدهنده خدمات ورزشی و تندرستی صورت گرفت و سامانه صدور مجوز اینگونه مراکز از ابتدای سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رسید. هماکنون ۷۴ مرکز خدمات ورزشی و تندرستی در کشور با اخذ مجوز مشغول فعالیت هستند.
منبع وزارت ورزش و جوانان