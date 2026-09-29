خیرنیک اندیش مراغه‌ای ۲۰ هکتارزمین برای توسعه آرمستان گلشن زهرای مراغه اهدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-اکبر حیدروش مدیرعامل موسسه آرامستان مراغه گفت: در راستای توسعه آرامستان گلشن زهرای مراغه، سید حیدر عطار موسوی یک قطعه زمین ۲۰ هکتاری به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اهدا کرد.

وی افزود: اهدای این زمین توسط خیر نیک اندیش در کنار کمک به توسعه آرامستان، فضایی مطلوب برای خدمات رسانی به متوفیان و خانواده‌های آنها فراهم خواهد کرد.

وی اضافه کرد: اقدام ارزشمند این خیر، الگویی از همدلی میان خیرین و نهاد‌های خدماتی است که نشان از اهمیت نگاه انسانی به خدمات آرامستان دارد.

به گفته مدیرعامل آرامستان گلشن زهرای مراغه، بازمین اهدایی این خیر کل مساحت آرامستان گلشن زهرای مراغه به ۱۰۰ هکتار افزایش یافت.

اکبر حیدروش ضمن قدردانی، از تمامی خیرین خواست تا در مسیر بهبود و توسعه موسسه آرامستان گلشن زهرا (س) با این موسسه همکاری کنند.

برچسب ها: همت خیران ، آرامستان
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