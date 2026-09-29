یازدهمین یادواره شهدای سرباز با عنوان «سرباز وطن» همزمان با هفته دفاع مقدس در گلزار مطهر شهدای لارستان استان فارس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یازدهمین یادواره شهدای سرباز با عنوان «سرباز وطن» همزمان با هفته دفاع مقدس در گلزار مطهر شهدای لارستان برگزار شد. این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرباز و پاسداشت رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان برگزار شد و حاضران با حضور در گلزار شهدا، به مقام شامخ شهدای والامقام ادای احترام کردند.در این آیادواریین، یاد و خاطره سربازان شهیدی که در دوران دفاع مقدس و مسیر پاسداری از امنیت و آرامش کشور جان خود را فدا کردند، گرامی داشته شد.این مراسم فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، فداکاری و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا بود 
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منبع: مدینه صابری - فارس

برگزاری یازدهمین یادواره شهدای سرباز در لارستان

برگزاری یازدهمین یادواره شهدای سرباز در لارستان

یازدهمین یادواره شهدای سرباز در لارستان

برگزاری یازدهمین یادواره شهدای سرباز در لارستان

برگزاری یازدهمین یادواره شهدای سرباز

برگزاری یازدهمین یادواره شهدای سرباز در لارستان

برگزاری یازدهمین یادواره شهدای سرباز در لارستان

برگزاری یازدهمین یادواره شهدای سرباز در لارستان

برگزاری یازدهمین یادواره شهدای سرباز در لارستان

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برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، سوژه خبری ، یادواره شهدا
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