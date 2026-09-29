یازدهمین یادواره شهدای سرباز با عنوان «سرباز وطن» همزمان با هفته دفاع مقدس در گلزار مطهر شهدای لارستان استان فارس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یازدهمین یادواره شهدای سرباز با عنوان «سرباز وطن» همزمان با هفته دفاع مقدس در گلزار مطهر شهدای لارستان برگزار شد. این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرباز و پاسداشت رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان برگزار شد و حاضران با حضور در گلزار شهدا، به مقام شامخ شهدای والامقام ادای احترام کردند.در این آیادواریین، یاد و خاطره سربازان شهیدی که در دوران دفاع مقدس و مسیر پاسداری از امنیت و آرامش کشور جان خود را فدا کردند، گرامی داشته شد.این مراسم فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، فداکاری و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا بود

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منبع: مدینه صابری - فارس

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