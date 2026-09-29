معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم از آغاز توزیع نخستین محموله واکسن آنفلوآنزا در داروخانه های استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -نیکآزما معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم از توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه های استان خبر داد و گفت؛ با پیگیری های معاونت غذا و دارو و در راستای تأمین و دسترسی افراد واجد شرایط به واکسن آنفلوآنزا، نخستین محموله این واکسن در داروخانه های منتخب استان قم توزیع و در حال عرضه میباشد.
وی افزود؛ در مرحله نخست توزیع، بیماران خاص و صعبالعلاج،سالمندان و افراد در معرض خطر بالای ابتلا به آنفلوآنزا در اولویت دریافت واکسن قرار دارند.
دکتر نیکآزما در پایان تأکید و خاطرنشان کرد؛این محموله، پارت اول توزیع واکسن آنفلوآنزا است و با تأمین محمولههای بعدی، فرآیند توزیع به صورت گستردهتر و عمومی ادامه خواهد یافت و اطلاعرسانیهای خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، داروخانه های زیر به عنوان مراکز منتخب عرضه واکسن در استان قم تعیین شدهاند:
-داروخانه شبانهروزی زکریا
خیابان انسجام،بین انسجام ۲ و میدان دانیال نبی
-داروخانه شبانهروزی امام رضا
۴۵متری صدوق،میدان شهید صدوقی
-داروخانه دکتر فیض
بلوارامین،نبش کوچه ۷
-داروخانه شبانهروزی ۱۹ دی
خیابان ۱۹ دی،جنب بیمارستان کامکار عرب نیا
-داروخانه دکتر عابدی(شفا)
آیت الله میرزای نائینی، بین آیت الله میرزای نائینی 10 و بلوار شهیدان محمودنژاد
-داروخانه شبانهروزی دکتر احمد حسینی
۴۵ متری شهید صدوقی، نبش کوچه ۵۳
-داروخانه دکتر شیرزاد
میدان رسالت، بالای زیرگذر عطاران، برج سفید
منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم