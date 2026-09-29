معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم از آغاز توزیع نخستین محموله واکسن آنفلوآنزا در داروخانه های استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -نیک‌آزما معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم از توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه های استان خبر داد و گفت؛ با پیگیری های معاونت غذا و دارو و در راستای تأمین و دسترسی افراد واجد شرایط به واکسن آنفلوآنزا، نخستین محموله این واکسن در داروخانه های منتخب استان قم توزیع و در حال عرضه می‌باشد.

وی افزود؛ در مرحله نخست توزیع، بیماران خاص و صعب‌العلاج،سالمندان و افراد در معرض خطر بالای ابتلا به آنفلوآنزا در اولویت دریافت واکسن قرار دارند.

دکتر نیک‌آزما در پایان تأکید و خاطرنشان کرد؛این محموله، پارت اول توزیع واکسن آنفلوآنزا است و با تأمین محموله‌های بعدی، فرآیند توزیع به صورت گسترده‌تر و عمومی ادامه خواهد یافت و اطلاع‌رسانی‌های خواهد شد.

 بر اساس برنامه اعلام‌شده، داروخانه های زیر به عنوان مراکز منتخب عرضه واکسن در استان قم تعیین شده‌اند:

-داروخانه شبانه‌روزی زکریا
خیابان انسجام،بین انسجام ۲ و میدان دانیال نبی

-داروخانه شبانه‌روزی امام رضا
۴۵متری صدوق،میدان شهید صدوقی

-داروخانه دکتر فیض
بلوارامین،نبش کوچه ۷

-داروخانه شبانه‌روزی ۱۹ دی
خیابان ۱۹ دی،جنب بیمارستان کامکار عرب نیا

-داروخانه دکتر عابدی(شفا)
آیت الله میرزای نائینی، بین آیت الله میرزای نائینی 10 و بلوار شهیدان محمودنژاد

-داروخانه شبانه‌روزی دکتر احمد حسینی
 ۴۵ متری شهید صدوقی، نبش کوچه ۵۳

-داروخانه دکتر شیرزاد
میدان رسالت، بالای زیرگذر عطاران، برج سفید

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم

 

برچسب ها: اخبار سلامت ، واکسن آنفولانزا
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