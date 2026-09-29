رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: اکنون کمبود پزشک در کشور نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر کشور دچار کمبود پزشک نیست و تنها موضوع مطرح در سراسر ایران توزیع نادرست پزشک است که در این خصوص باید برنامه‌ریزی بهتری صورت بگیرد.

به گفته وی، افزایش ظرفیت نادرست طی چند سال اخیر مشکلاتی را در زمینه آموزش با کیفیت، کمبود تخت آموزشی و فضای آموزش ایجاد کرده است. 

رئیس کرمی تاکید کرد: در حال حاضر دانشگاه به صورت حضوری از ۲۸ شهریور فعال است و آموزش‌های لازم بر اساس چارت دانشگاهی به دانشجویان ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: چندین شرکت دانشجویی در زیرمجموعه شرکت‌های رشد دانشگاه فعالیت دارند. بسیاری از شرکت‌های قدیمی که امروز به تولیدات بزرگی رسیده‌اند نیز کار خود را از مرکز رشد دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز کرده‌اند.  

رئیس کرمی تاکید کرد: این روند همچنان ادامه دارد و گسترده‌تر شده است و با تکمیل پارک فناوری، فعالیت‌ها می‌تواند توسعه بیشتری پیدا کند.

برچسب ها: ظرفیت پزشکی ، توزیع پزشک
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