یک رخنه امنیتی در پنتاگون، اطلاعات حساس نزدیک به ۳ میلیون نظامی و کارمند فعلی و سابق این وزارتخانه را در معرض دسترسی غیرمجاز قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه آمریکایی «ای‌بی‌سی نیوز» امروز سه‌شنبه گزارش داد که یک رخنه امنیتی در پایگاه داده گسترده وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) رخ داده که در نتیجه آن، اطلاعات حساس مربوط به حدود ۳ میلیون نظامی و کارمند این وزارتخانه افشا شده است.

این شبکه به نقل از یک مقام امنیتی آمریکا اعلام کرد که این نفوذ به پایگاه داده کارکنان پنتاگون، اطلاعات ۲.۷۶ میلیون فرد زنده و ۲۹۴ هزار فرد متوفی را شامل می‌شود.

این مقام همچنین توضیح داد که یکی از سامانه‌های مرکز داده نیروی انسانی پنتاگون (DMDC) در فاصله اکتبر ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶، هدف دسترسی غیرمجاز به اطلاعاتی قرار گرفته که امکان شناسایی افراد از طریق آنها وجود داشته است.

افشای اطلاعات شخصی حساس

این مقام امنیتی آمریکایی گفت که اطلاعات به سرقت‌رفته یا در معرض نفوذ، شامل شماره‌های تامین اجتماعی و اطلاعات مربوط به سمت‌ها و مشاغلی بوده که نظامیان و کارکنان غیرنظامی در آنها فعالیت داشته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند نگرانی‌هایی را درباره امنیت ملی آمریکا ایجاد کند.

وی افزود تعداد محدودی از کاربران غیرمجاز توانسته‌اند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند و مرکز مربوطه نیز پس از شناسایی این آسیب‌پذیری، آن را برطرف کرده است.

به گزارش «ای‌بی‌سی نیوز»، مقام‌های دفاعی آمریکا تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر سوءاستفاده از اطلاعات افشاشده پیدا نکرده‌اند.

حملات سایبری علیه اف‌بی‌آی

در حادثه‌ای جداگانه، گروهی از هکر‌ها موسوم به «شاینی هانترز» چند روز پیش اعلام کردند که به سامانه استخدامی اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) نفوذ کرده‌اند و به اطلاعاتی از جمله نام ماموران سابق و متقاضیان استخدام، نشانی منازل، شماره تلفن‌ها، نام همسران و برخی اطلاعات پزشکی و دیگر داده‌ها دست یافته‌اند؛ گزارشی که روزنامه «نیویورک‌تایمز» آن را فاش کرده است.

این روزنامه افزود اف‌بی‌آی وجود ادعا‌های مربوط به این حمله را تایید و اعلام کرده که تحقیقات درباره آن را آغاز کرده است؛ با این حال، هنوز مشخص نیست نفوذ از چه نقطه‌ای انجام شده و آیا این رخنه در سامانه‌های داخلی اف‌بی‌آی یا نزد یکی از ارائه‌دهندگان خدمات خارجی رخ داده است.

این حمله گزارش شده در حالی صورت گرفته که زیرساخت‌های سایبری اف‌بی‌آی طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از حوادث مشابه مواجه بوده است.

به نوشته نیویورک‌تایمز، مقامات آمریکایی پیش‌تر نیز حضور هکر‌های چینی در یک پایگاه داده مرتبط با دستورات نظارت داخلی را شناسایی کرده بودند؛ رخدادی که در پی حملات قبلی به شبکه‌های ارتباطی آمریکا صورت گرفت.

همچنین بر اساس گزارش این روزنامه، ایمیل‌های شخصی «کش پاتل»، رئیس اف‌بی‌آی، در ماه مارس گذشته هک و افشا شد؛ حمله‌ای که به یک گروه فعال حامی ایران نسبت داده شد.

گروه «شاینی هانترز» اعلام کرده است که با استفاده از یک آسیب‌پذیری «روز صفر» در نرم‌افزار «اوراکل پیپل‌سافت» که برای مدیریت منابع انسانی و اطلاعات مالی استفاده می‌شود، توانسته بین ۲ تا ۳ ترابایت داده را به دست آورد.

منبع: الجزیره