یک رخنه امنیتی در پنتاگون، اطلاعات حساس نزدیک به ۳ میلیون نظامی و کارمند فعلی و سابق این وزارتخانه را در معرض دسترسی غیرمجاز قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه آمریکایی «ای‌بی‌سی نیوز» امروز سه‌شنبه گزارش داد که یک رخنه امنیتی در پایگاه داده گسترده وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) رخ داده که در نتیجه آن، اطلاعات حساس مربوط به حدود ۳ میلیون نظامی و کارمند این وزارتخانه افشا شده است.

این شبکه به نقل از یک مقام امنیتی آمریکا اعلام کرد که این نفوذ به پایگاه داده کارکنان پنتاگون، اطلاعات ۲.۷۶ میلیون فرد زنده و ۲۹۴ هزار فرد متوفی را شامل می‌شود.

این مقام همچنین توضیح داد که یکی از سامانه‌های مرکز داده نیروی انسانی پنتاگون (DMDC) در فاصله اکتبر ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶، هدف دسترسی غیرمجاز به اطلاعاتی قرار گرفته که امکان شناسایی افراد از طریق آنها وجود داشته است.

افشای اطلاعات شخصی حساس

این مقام امنیتی آمریکایی گفت که اطلاعات به سرقت‌رفته یا در معرض نفوذ، شامل شماره‌های تامین اجتماعی و اطلاعات مربوط به سمت‌ها و مشاغلی بوده که نظامیان و کارکنان غیرنظامی در آنها فعالیت داشته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند نگرانی‌هایی را درباره امنیت ملی آمریکا ایجاد کند.

وی افزود تعداد محدودی از کاربران غیرمجاز توانسته‌اند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند و مرکز مربوطه نیز پس از شناسایی این آسیب‌پذیری، آن را برطرف کرده است.

به گزارش «ای‌بی‌سی نیوز»، مقام‌های دفاعی آمریکا تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر سوءاستفاده از اطلاعات افشاشده پیدا نکرده‌اند.

حملات سایبری علیه اف‌بی‌آی

در حادثه‌ای جداگانه، گروهی از هکر‌ها موسوم به «شاینی هانترز» چند روز پیش اعلام کردند که به سامانه استخدامی اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) نفوذ کرده‌اند و به اطلاعاتی از جمله نام ماموران سابق و متقاضیان استخدام، نشانی منازل، شماره تلفن‌ها، نام همسران و برخی اطلاعات پزشکی و دیگر داده‌ها دست یافته‌اند؛ گزارشی که روزنامه «نیویورک‌تایمز» آن را فاش کرده است.

این روزنامه افزود اف‌بی‌آی وجود ادعا‌های مربوط به این حمله را تایید و اعلام کرده که تحقیقات درباره آن را آغاز کرده است؛ با این حال، هنوز مشخص نیست نفوذ از چه نقطه‌ای انجام شده و آیا این رخنه در سامانه‌های داخلی اف‌بی‌آی یا نزد یکی از ارائه‌دهندگان خدمات خارجی رخ داده است.

این حمله گزارش شده در حالی صورت گرفته که زیرساخت‌های سایبری اف‌بی‌آی طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از حوادث مشابه مواجه بوده است.

به نوشته نیویورک‌تایمز، مقامات آمریکایی پیش‌تر نیز حضور هکر‌های چینی در یک پایگاه داده مرتبط با دستورات نظارت داخلی را شناسایی کرده بودند؛ رخدادی که در پی حملات قبلی به شبکه‌های ارتباطی آمریکا صورت گرفت.

همچنین بر اساس گزارش این روزنامه، ایمیل‌های شخصی «کش پاتل»، رئیس اف‌بی‌آی، در ماه مارس گذشته هک و افشا شد؛ حمله‌ای که به یک گروه فعال حامی ایران نسبت داده شد.

گروه «شاینی هانترز» اعلام کرده است که با استفاده از یک آسیب‌پذیری «روز صفر» در نرم‌افزار «اوراکل پیپل‌سافت» که برای مدیریت منابع انسانی و اطلاعات مالی استفاده می‌شود، توانسته بین ۲ تا ۳ ترابایت داده را به دست آورد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله سایبری ، اف بی آی ، وزارت جنگ آمریکا
خبرهای مرتبط
پنتاگون ۵۷۲ میلیون دلار برای رصد حملات موشکی هزینه می‌کند
ادعای آمریکا درباره نفوذ هکر‌های چینی به مراکز مهم دولتی این کشور
معاون رئیس اف‌بی‌آی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: جنگ با ایران به‌زودی پایان می‌یابد
واکنش نتانیاهو به چاقوکشی در پرواز دبی به تل‌آویو
اتهام‌زنی انگلیس علیه ایران درباره حادثه فیرفورد
انفجار خط لوله گاز در حومه دمشق/ سه واحد نیروگاه از مدار خارج شد
بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر در اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه
یک‌پنجم سمت‌های ارشد در نیروهای مسلح آمریکا حذف می‌شود
تملق‌گویی روته برای ترامپ: ورود آمریکا به جنگ با ایران ضروری بود
فلای‌دبی پرواز‌های خود به مقصد و از مبدأ سرزمین‌های اشغالی را تعلیق کرد
بحرین به یگان چندملیتی پهپادی سنتکام می‌پیوندد
قیمت نفت ۲.۵ درصد افزایش یافت
آخرین اخبار
فلای‌دبی پرواز‌های خود به مقصد و از مبدأ سرزمین‌های اشغالی را تعلیق کرد
تملق‌گویی روته برای ترامپ: ورود آمریکا به جنگ با ایران ضروری بود
شمار شهدای خبرنگار فلسطینی در غزه به ۲۶۳ نفر رسید
انفجار خط لوله گاز در حومه دمشق/ سه واحد نیروگاه از مدار خارج شد
ترامپ: جنگ با ایران به‌زودی پایان می‌یابد
بحرین به یگان چندملیتی پهپادی سنتکام می‌پیوندد
یک‌پنجم سمت‌های ارشد در نیروهای مسلح آمریکا حذف می‌شود
روسیه سفیر دانمارک را احضار کرد
اتهام‌زنی انگلیس علیه ایران درباره حادثه فیرفورد
آژانس هوانوردی اتحادیه اروپا درباره خطرات حریم هوایی عربستان هشدار داد
قیمت نفت ۲.۵ درصد افزایش یافت
امتیازدهی کره جنوبی به ترامپ برای کاهش تعرفه‌ها
روسیه: کارخانه‌های تولید تسلیحات برای اوکراین در اروپا اهداف نظامی مشروع هستند
واکنش نتانیاهو به چاقوکشی در پرواز دبی به تل‌آویو
اسپانیا و فرانسه از احتمال بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا استقبال کردند
تشدید بحران سیاسی رومانی؛ پارلمان بار دیگر به دولت پیشنهادی رأی اعتماد نداد
حماس: تشدید حملات اسرائیل در غزه فرصت اجرای توافق آتش‌بس را تضعیف می‌کند
هفت شهید در حملات امروز رژیم صهیونیستی به غزه
بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر در اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه
مورخ اسرائیلی: مقایسه سران اسرائیل با چنگیزخان توهین به مغولان است
هشدار درباره جهش ۳۰۰ پوندی قبوض انرژی خانوار‌های انگلیسی
سوریه: اخراج ۷۰۰ هزار پناهجوی سوری از آلمان صحت ندارد
ابهام درباره پرواز فلای‌دبی؛ روایت‌ها از تلاش خلبان برای سرنگونی هواپیما
رئیس ستاد ارتش اسرائیل سفر به آمریکا را به دلیل وضعیت امنیتی اسرائیل لغو کرد
الزیدی: ماموریت ائتلاف تمام شد، اما همکاری با آن ادامه دارد
دیدار پادشاه بحرین با فرمانده انگلیسی در سایه تنش‌های منطقه
پایان رسمی عملیات «عزم راسخ» آمریکا در عراق
نخست‌وزیر قطر: میانجی‌گری دشوار است، اما ادامه می‌دهیم
از ادعای ربایش هواپیما تا فرود در عربستان؛ رفتار مشکوک اسرائیل
ترامپ: با چین کنار می‌آییم با کانادا نه!