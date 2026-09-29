ثقفی گفت:ظرفیت تولید گاز از موقعیت B فاز ۱۱ پارس جنوبی به یک میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است؛ رقمی که با ورود هر ۱۲ حلقه چاه این موقعیت به مدار تولید محقق شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا ثقفی مدیرعامل پتروپارس اظهار کرد: ظرفیت تولید گاز از موقعیت B فاز ۱۱ پارس جنوبی به یک میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است؛ رقمی که با ورود هر ۱۲ حلقه چاه این موقعیت به مدار تولید محقق شده است.

وی بیان کرد: تعداد چاه‌های فعال موقعیت B در این دولت از چهار حلقه تولید به ۱۲ حلقه افزایش یافته و ظرفیت تولید گاز این موقعیت نیز در ۱۷ ماه ابتدایی دولت چهاردهم دو برابر شده است. در همین دوره بیش از ۲۶ هزار و ۴۸0 متر حفاری انجام شد و عملیات تکمیل و اسیدکاری چاه‌ها نیز ادامه یافت تا همه چاه‌ها وارد مدار تولید شوند.

ثقفی در ادامه بیان کرد: رسیدن تولید موقعیت B به یک میلیارد فوت مکعب در روز، نتیجه تداوم عملیات حفاری، تکمیل چاه‌ها و آماده‌سازی آنها برای تولید است. این افزایش تولید در یکی از مرزی‌ترین بخش‌های میدان مشترک پارس جنوبی، علاوه بر اهمیت آن در صیانت از منافع ملی، به تقویت تأمین گاز کشور و کمک به کاهش ناترازی انرژی نیز منجر می‌شود.

ثقفی تصریح کرد: پس از بدعهدی و خروج شرکت‌های خارجی، ادامه توسعه فاز ۱۱ به پتروپارس سپرده شد و امروز نتیجه این مسیر را می‌توان در افزایش تولید این فاز دید؛ به‌گونه‌ای که با وارد مدار شدن چاه دوازدهم، تولید گاز در پلتفرم B فاز ۱۱ به بیش از 28 میلیون مترمکعب در روز رسیده و نزدیک به ۱۷ میلیون مترمکعب به تولید روزانه آن در دولت چهاردهم افزوده شده است. در این مسیر، حدود ۵۰ هزار متر حفاری در موقعیت B انجام شده و یک دستگاه دکل نیز در عملیات حفاری به کار گرفته شده است.

وی افزود: پتروپارس به عنوان بازوی اجرایی شرکت ملی نفت ایران، بخش‌های مختلف این پروژه را از حفاری و تکمیل چاه‌ها تا توسعه تأسیسات دریایی و سطح‌الارض پیش برده است. این مسیر در شرایط تحریم و همچنین در دو مقطع جنگ تحمیلی ادامه پیدا کرد و فعالیت‌های پروژه با رعایت الزامات فنی و ایمنی متوقف نشد.

مدیرعامل پتروپارس در ادامه با اشاره به روند توسعه موقعیت A فاز ۱۱ پارس جنوبی بیان کرد: در دولت چهاردهم پس از عمودسازی جکت(Roll-UP)، تکمیل عملیات ساخت، بارگیری(load Out) و مهاربندی، این جکت در موقعیت نهایی خود نصب شده است. همزمان با این اقدامات، عملیات شمع کوبی نیز در فضای پرتنش خلیج فارس ناشی از نقض آتش‌بس ادامه یافت به طوری که در دو سال گذشته علی رغم شرایط دشوار، ساخت عرشه همچنان ادامه یافته و در شرایط فعلی تمرکز پروژه بر ادامه ساخت قرار گرفته و پیشرفت آن از حدود کمتر از 4 درصد به حدود ۵۰ درصد رسیده است.

ثقفی در پایان تأکید کرد: فاز ۱۱ امروز به نقطه‌ای رسیده که نتیجه کار متخصصان ایرانی در آن به‌طور مستقیم در افزایش تولید و پیشرفت توسعه میدان دیده می‌شود. پتروپارس نیز در ادامه، توسعه این فاز را با تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید، صیانت از منافع ملی و اجرای سیاست‌های وزارت نفت دنبال خواهد کرد.