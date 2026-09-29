باشگاه خبرنگاران جوان - هادی قاسمی رئیس سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به فعالیت‌های گروه‌های جهادی دانشجویی در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: گروه‌های جهادی دانشجویان در این مدت در کنار مردم حضور داشتند و در زمینه بازسازی منازل آسیب‌دیده، از جمله نصب و تعویض شیشه و انجام امور کارگاهی، به مردم کمک کردند.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار، بیش از هزار گروه جهادی دانشجویی در کشور فعالیت دارند و گروه‌های دانشجویی از ۲۱ استان در این طرح خدمت‌رسانی مشارکت کردند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی ادامه داد: در این مدت ۲۱ کارگاه نیز برای انجام اقدامات مربوط به بازسازی و نصب شیشه راه‌اندازی شد و دانشجویان با حضور در مناطق آسیب‌دیده، بخشی از نیاز‌های مردم را برطرف کردند.

قاسمی در ادامه با اشاره به برنامه‌های مربوط به شهدای دانشجو گفت: کنگره‌های شهدای دانشجو در استان‌های مختلف کشور در حال برگزاری است و در آینده نزدیک نیز شاهد برگزاری کنگره ملی شهدای دانشجو خواهیم بود.

وی افزود: در استان خراسان جنوبی ۹۲ شهید دانشجو در دوران دفاع مقدس تقدیم کشور شده‌اند و برنامه‌های بزرگداشت شهدای دانشجو در استان‌های مختلف در حال برگزاری است.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور اظهار کرد: در مجموع حدود سه هزار و ۸۰۰ شهید دانشجو مربوط به دوران دفاع مقدس شناسایی شده‌اند و در کنار آن، شهدای دانشجو در جنگ‌های اخیر نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

قاسمی اضافه کرد: برنامه‌های بزرگداشت و کنگره شهدای دانشجو به مرور در دانشگاه‌های مختلف کشور برگزار خواهد شد.

پرچم‌گردانی؛ جلوه‌ای از حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها

وی همچنین به برگزاری مراسم پرچم‌گردانی در دانشگاه‌های کشور اشاره کرد و گفت: یکی از جلوه‌های حضور دانشجویان در کنار مردم، برگزاری مراسم پرچم‌گردانی است که توسط تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.

قاسمی افزود: در این مراسم، پرچم جمهوری اسلامی ایران در صحن دانشگاه به اهتزاز درمی‌آید و در برخی دانشگاه‌ها در کنار آن، نشست‌های سخنرانی، گفت‌و‌گو‌های دانشجویی و برنامه‌های تبیینی درباره مسائل کشور و تحولات اخیر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این برنامه در بسیاری از دانشگاه‌ها برگزار شده است، گفت: این برنامه‌ها در هفته آینده نیز با گستردگی بیشتری در دانشگاه‌های کشور دنبال خواهد شد.

راهیان نور دانشجویی در میناب

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری اردو‌های راهیان نور دانشجویی در میناب خبر داد و گفت: این اردو‌ها با همکاری دانشگاه‌ها و دانشجویان و با پیگیری بسیج دانشجویی شهید علم‌الهدی برگزار خواهد شد.

قاسمی افزود: نخستین گروه دانشجویی هفته گذشته برای بررسی ظرفیت‌های منطقه به میناب اعزام شد و ضمن حضور در گلزار شهدای میناب و مدرسه طبیب این شهر، از ظرفیت‌های موجود بازدید کرد.

وی ادامه داد: با آماده شدن شرایط، از اواخر مهرماه کاروان‌های دانشجویی راهیان نور جنوب کشور به تدریج فعالیت خود را در منطقه میناب آغاز خواهند کرد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی این مجموعه اظهار کرد: برنامه‌های آینده دانشجویان در حوزه‌های مختلفی از جمله برنامه‌های تبیینی، کرسی‌ها و نشست‌های آزاداندیشی، برنامه‌های مرتبط با ۱۶ آذر، موضوعات سیاسی و تحقیقاتی و همچنین خدمت‌رسانی به مردم دنبال می‌شود.

قاسمی اردو‌های جهادی را نیز از برنامه‌های مستمر دانشجویان عنوان کرد و گفت: این اردو‌ها در نقاط مختلف کشور در حال برگزاری است و بخشی از فعالیت‌های جهادی دانشجویان در ایام تابستان نیز انجام شد.

وی تاکید کرد: حضور دانشجویان در کنار مردم در قالب فعالیت‌های فرهنگی، تبیینی و جهادی در دانشگاه‌ها و مناطق مختلف کشور ادامه خواهد داشت.

منبع: ایرنا