باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۷ مهر) مجلس که به صورت مجازی در حال برگزاری است در نطق پیش از دستور خود گفت: در آغاز، یاد و نام شهدای گران‌قدر، فرماندهان و رزمندگان حماسه‌ساز هشت سال دفاع مقدس، نبرد‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و به‌ویژه شهدای عزیز مدافع امنیت را گرامی می‌دارم. در هفته‌ای قرار داریم که سرشار از نماد‌های ایثار، مقاومت و خدمت است؛ از سالروز عملیات غرورآفرین ثامن‌الائمه و شکست حصر آبادان، تا روز تجلیل از سربازان جان برکف وطن و خداقوت به آتش‌نشانان فداکاری که همواره در خط مقدم صیانت از جان و مال مردم ایستاده‌اند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: در دومین سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه هستیم. او نه فقط یک فرمانده نظامی یا فقیه دینی، بلکه یک استراتژیست بود که موازنه‌ی قدرت در منطقه را به نفع مستضعفان عالم و نهضت امام خمینی (رحمت الله علیه) تغییر داد. او حزب‌الله را از یک گروه چریکی به یک نیروی بازدارنده تبدیل کرد که معادلات امنیتی منطقه را بازتعریف نمود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: امروز، ساختار مقاومت، با همان انضباط و نگاه راهبردی، تحت هدایت جناب شیخ نعیم قاسم، مسیر خود را سرزنده و با قدرت ادامه می‌دهد. دشمن تصور می‌کرد با حذف فرماندهان، میتواند مقاومت را در لبنان متوقف کند، اما تجربه و نیز تحولات ۲ سال گذشته نشان داد که مقاومت، متکی به فرد نیست؛ بلکه یک ساختار شکل گرفته است که دشمن را در هر سناریویی به بن‌بست کشانده و مستاصل کرده است. دشمنان و همه‌ی مردم دنیا دیدند که خون پاک فرماندهان شهید مقاومت، این جریان را زنده‌تر و قدرتمند‌تر نموده است.

رئیس مجلس بیان کرد: این روز‌ها همچنین مصادف است باسالروز شکستن حصر آبادان. اگر حصر آبادان، آن‌گونه که امام کبیر انقلاب (رحمت الله علیه) فرمان داده بودند، شکسته شد، نتیجه طراحی دقیق نقشه عملیاتی و اجرای شجاعانه آن با مجاهدت و از خودگذشتگی فرماندهان و رزمندگان در عملیات ثامن الائمه (علیه السلام) بود. در آن ایام، دشمن بعثی با قطع جاده‌های اهواز و ماهشهر و احداث پل‌های ارتباطی بر روی کارون، آبادان را در محاصره‌ای سخت قرار داده بود. پالایشگاه آبادان به‌عنوان قلب انرژی کشور و بزرگ‌ترین پالایشگاه غرب آسیا، زیر آتش مستقیم توپخانه از کار افتاد، خطوط لوله انتقال نفت قطع شد و شبکه‌ی آب و برق شهر تقریباً از بین رفت؛ صدام می‌خواست با تحمیل قحطی و بحران کمبود اقلام و نیاز‌های مردم، اهالی آبادان را به تسلیم وادار کند، اما ایستادگی و صلابت مردم مقاوم آبادان در کنار جنگیدن و رشادت رزمندگان اسلام، این توطئه را خنثی کرد و حصر یک‌ساله ظرف ۴۸ ساعت درهم شکسته شد.

قالیباف بیان کرد: همینجا به نسل جوان ایران یادآور شوم که تلاش‌های امروز آمریکا برای تحمیل محاصره دریایی، بستن کریدور‌های هوایی و اعمال فشار حداکثری بر شریان‌های تجاری کشور نیز با برنامه ریزی و مدیریت جدی در حوزه‌های اقتصادی و پاسخ‌های نظامی مشابه سال ۶۰ شکست خواهد خورد.

قالیباف افزود: ملتی را که چنین سابقه‌ی درخشان و ریشه‌داری در تاریخ خود دارد، هرگز نباید از حصر و تهدید ترساند. اگر دستگاه محاسباتی دشمن آمریکایی این حقیقت بنیادین را درک نکند، کماکان در چرخه دریافت سیلی‌های سنگین از سوی ملت ایران گرفتار خواهد ماند. البته مواضع سبک‌سرانه رئیس‌جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و جسارت به ملت بزرگ و تمدن‌ساز ایران نشان داد که آن‌ها هنوز رفتار خود را تغییر نداده‌اند و در برابر چنین جسارت‌هایی، پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است: «بچرخ تا بچرخیم!» آمریکایی‌ها بدانند که دوران ارعاب و تهدید به نابودی این ملت متمدن پایان یافته است. سران کاخ سفید باید بدانند ملت رشید و تاریخ‌ساز ایران با خط‌ونشان کشیدن، لفاظی یا محاصره هوایی و تجاری هرگز به عقب نخواهد نشست و پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تعدی و ماجراجویی، پاسخی سخت، پشیمان‌کننده، دقیق و سریع خواهد بود.

رئیس مجلس اظهار کرد: رئیس جمهور متوهم آمریکا اخیراً لفاظی‌هایی درباره‌ی تنگه هرمز و عبور کشتی‌ها از این تنگه مطرح کرد که تکرار ادعا‌های پیشین است و حقیقت این مواضع واهی برای همه شناخته شده است. هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشور‌ها بدانند: همان گونه که قبلا گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تامین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود.

قالیباف گفت: همین جا لازم می‌دانم از مواضع صریح و عزتمندانه‌ جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدردانی کنم. ایشان از جایگاه نماینده ملت مسلمان ایران، صدای تمدنی کهن و ملتی انقلابی و سربلند بود که در برابر تهدید و سلطه‌جویی سر فرود نمی‌آورد. ملت ایران جنگ‌طلب نیست، اما در دفاع از امنیت، عزت و حقوق خود نیز تردید نخواهد کرد؛ و هیچ تهدیدی این ملت را به عقب‌نشینی وادار نمی‌کند و جنایتکاران جنگی و ترویج‌کنندگان ادبیات نسل‌کشی، فرجامی جز نابودی و رسوایی ابدی ندارند.

رئیس مجلس اظهار کرد: پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب، صورتبندی دقیق یک دکترین دفاعی و تمدنی بود. واقعیت میدانی امروز این است که جمهوری اسلامی از دل جنگ اول، ساختار بازدارندگی خود را پی‌ریزی کرد و در مواجهه با دو جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که موازنه تهدید تغییر کرده و دوران ارعاب و تحمیل به پایان رسیده است. ملت ایران نشان داده که در بزنگاه‌ها پای امنیت ملی می‌ایستد. پیام رهبر فرزانه انقلاب همچنین یک خط عملیاتی روشن پیش روی ما مسئولان گذاشت، پشتوانه اقتدار میدانی در بیرون، رضایت و امنیت معیشتی مردم در درون است؛ نمی‌شود در میدان موازنه قدرت بسازیم، اما در حل مسائل سفره و اقتصاد مردم تعلل کنیم. ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس و نیز دولتمردان همه مکلفیم که این جهت‌گیری را به تصمیمات کارآمد و ملموس تبدیل کنیم تا انتظارات به حق مردم بزرگ و رهبری عالیقدر انقلاب برآورده شود.

قالیباف گفت: در چنین شرایطی، کمترین و بدیهی‌ترین وظیفه ما مسئولان، حفاظت تمام‌عیار و بی‌قیدوشرط از معیشت مردم است. ما در احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و تکالیف بودجه‌ای، سازوکار‌های روشن حمایتی را ریل‌گذاری کرده‌ایم. امروز، ترمیم قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان و فراتر از آن، اصلاح ساختار و تقویت منابع کالابرگ الکترونیک و افزایش اعتبار آن، یک اولویت فوری است تا خانواده‌ها برای تأمین سبد خوراک و اقلام اساسی خود، در کوتاه‌ترین زمان به آرامش خاطر ملموس و عینی برسند. در همین راستا بمنظور رفع ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های زیرمجموعۀ بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، ضرورت دارد بازآرایی جدیدی در زنجیره ارزش این بنگاه‌ها صورت پذیرد. به همین منظور با رویکرد اجرای احکام مربوط به قانون برنامه هفتم و در تعامل با دولت محترم، نقشه راه اجرایی این اصلاحات، درحال بررسی و پیگیری است.

رئیس مجلس تصریح کرد: در پایان باید گفت که این کشور سرشار از ظرفیت‌های مادی و انسانی، نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، اقدام به موقع در لحظات حساس و ارتقاء همبستگی و انسجام ملیست تابه فضل الهی، ذیل رهنمود‌های نائب امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، از این گردنه‌ی تاریخی نیز با سرافرازی و پیروزی عبور کنیم. ان شاءالله وَ اُخرا تُحبّونَها نَصْرٌ منَ الله وَ فَتحٌ قَریبٌ وَ بَشر المُؤمنین.