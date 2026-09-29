باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدیه محمودی - سیدحسن عظیمی مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه گفت: در راستای تقویت پایداری تأمین آب، الکتروپمپ چاه اسفندآباد که به‌دلیل خرابی از مدار خارج شده بود، تعویض و چاه مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی افزود: برای اجرای این عملیات، ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت آبفا هزینه شد و با نصب الکتروپمپ جدید، دبی آبدهی چاه از ۱۲ به ۱۵ لیتر بر ثانیه افزایش یافت.

عظیمی ادامه داد: این چاه با عمق ۱۳۰ متر، یکی از منابع تأمین آب منطقه است و افزایش ظرفیت آبدهی آن، ضمن جبران افت ناشی از خرابی الکتروپمپ قبلی، به تقویت توان تأمین و پایداری شبکه آبرسانی کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای ظرفیت منابع موجود و بازگرداندن چاه‌های از مدار خارج‌شده به چرخه بهره‌برداری، از اقدامات آبفای ابرکوه برای تأمین مطمئن آب شرب و افزایش تاب‌آوری شبکه در مناطق روستایی است.