مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه از بهره‌مندی ۶ هزار نفر از اهالی دهستان اسفندار از آب شرب پایدار و بهداشتی با تعویض الکتروپمپ چاه این منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدیه محمودی - سیدحسن عظیمی مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه گفت: در راستای تقویت پایداری تأمین آب، الکتروپمپ چاه اسفندآباد که به‌دلیل خرابی از مدار خارج شده بود، تعویض و چاه مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی افزود: برای اجرای این عملیات، ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت آبفا هزینه شد و با نصب الکتروپمپ جدید، دبی آبدهی چاه از ۱۲ به ۱۵ لیتر بر ثانیه افزایش یافت.

عظیمی ادامه داد: این چاه با عمق ۱۳۰ متر، یکی از منابع تأمین آب منطقه است و افزایش ظرفیت آبدهی آن، ضمن جبران افت ناشی از خرابی الکتروپمپ قبلی، به تقویت توان تأمین و پایداری شبکه آبرسانی کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای ظرفیت منابع موجود و بازگرداندن چاه‌های از مدار خارج‌شده به چرخه بهره‌برداری، از اقدامات آبفای ابرکوه برای تأمین مطمئن آب شرب و افزایش تاب‌آوری شبکه در مناطق روستایی است.

برچسب ها: تامین آب شرب ، تعویض پمپ
خبرهای مرتبط
آمادگی آبفا برای تأمین پایدار آب در شرایط بحران در شهرستان مروست
بهسازی چاه آب شرب ولیعصر هرات
افزایش ظرفیت تامین آب شرب روستای محمد آباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز توزیع مرحله نخست واکسن آنفلوآنزا در داروخانه‌های منتخب یزد+ آدرس داروخانه‌ها
کشف فرار مالیاتی ۵۳۱ میلیارد ریالی در یزد
آخرین اخبار
آغاز توزیع مرحله نخست واکسن آنفلوآنزا در داروخانه‌های منتخب یزد+ آدرس داروخانه‌ها
کشف فرار مالیاتی ۵۳۱ میلیارد ریالی در یزد
دانش‌آموزان یزدی در صدر متقاضیان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای
علت فوت نوزادان بیمارستان میبد در دست بررسی است؛ رسانه‌ها پیش‌داوری نکنند