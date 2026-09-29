باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

از پیروزی در میدان تا تحول در حکمرانی ایران + فیلم

تحولات دو جنگ اخیر و تغییرات در نظم جهانی، ضرورت تحول در حکمرانی داخلی ایران را برای ورود به مرحله‌ای تازه از قدرت و نقش‌آفرینی منطقه‌ای و جهانی برجسته کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیروزی ایران در میدان و حضور مردم و نیروهای نظامی در دفاع از کشور فرصتی برای عبور از الگوهای گذشته و حرکت به سمت حکمرانی متناسب با جایگاه جدید ایران است؛ تحولی که خودآگاهی تاریخی و شناخت تغییرات نظم جهانی را نیز ضروری می‌کند.

بر همین اساس، بازتعریف حکمرانی باید بر پایه شناخت دقیق موقعیت ایران، تجربه دو قرن گذشته و روند انتقال قدرت در نظام بین‌الملل انجام شود؛ در این چارچوب، جریان غرب‌گرا به‌عنوان یکی از موانع اصلی این تحول معرفی شده و بر ضرورت عبور از الگوهای پیشین برای تحقق جهش تمدنی تأکید می‌شود.

مطالب مرتبط
از پیروزی در میدان تا تحول در حکمرانی ایران + فیلم
young journalists club

چطور جنگ‌های هم‌زمان، صنایع نظامی آمریکا را زیر فشار گذاشت؟ + فیلم

از پیروزی در میدان تا تحول در حکمرانی ایران + فیلم
young journalists club

آمریکا از دوران دفاع مقدس در آرزوی تسلیم ایران است + فیلم

از پیروزی در میدان تا تحول در حکمرانی ایران + فیلم
young journalists club

دست برتر ایران در جنگ تحمیلی سوم + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم
۷۰۲

کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم
۶۳۱

ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha