از پیروزی در میدان تا تحول در حکمرانی ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - پیروزی ایران در میدان و حضور مردم و نیروهای نظامی در دفاع از کشور فرصتی برای عبور از الگوهای گذشته و حرکت به سمت حکمرانی متناسب با جایگاه جدید ایران است؛ تحولی که خودآگاهی تاریخی و شناخت تغییرات نظم جهانی را نیز ضروری میکند.
بر همین اساس، بازتعریف حکمرانی باید بر پایه شناخت دقیق موقعیت ایران، تجربه دو قرن گذشته و روند انتقال قدرت در نظام بینالملل انجام شود؛ در این چارچوب، جریان غربگرا بهعنوان یکی از موانع اصلی این تحول معرفی شده و بر ضرورت عبور از الگوهای پیشین برای تحقق جهش تمدنی تأکید میشود.