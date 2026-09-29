دبیرکل سازمان ملل، در دیدار با وزیر خارجه ایران بر ضرورت تداوم گفت‌وگوها برای حل اختلافات باقی‌مانده میان تهران و واشنگتن تأکید کرد.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در دیدار با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک و حل‌وفصل اختلافات باقی‌مانده میان تهران و واشنگتن از طریق مذاکره تأکید کرد.

دفتر دبیرکل سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گوترش و عراقچی شامگاه گذشته، در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، درباره تحولات و مناقشات منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

بر اساس این بیانیه، دبیرکل سازمان ملل از رایزنی‌های دیپلماتیکی که در طول هفته نشست‌های سطح عالی مجمع عمومی انجام شده است، استقبال کرد.

گوترش در پایان این دیدار، طرف‌ها را به ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و حل‌وفصل اختلافات باقی‌مانده از طریق گفت‌و‌گو با هدف دستیابی به صلح فراخواند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ایران و آمریکا ، سازمان ملل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم
ایران در پی سلاح هسته‌ای نبوده است.
مذاکره هم از همان ابتدا غلط و اشتباه بود و به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
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