باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در دیدار با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک و حل‌وفصل اختلافات باقی‌مانده میان تهران و واشنگتن از طریق مذاکره تأکید کرد.

دفتر دبیرکل سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گوترش و عراقچی شامگاه گذشته، در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، درباره تحولات و مناقشات منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

بر اساس این بیانیه، دبیرکل سازمان ملل از رایزنی‌های دیپلماتیکی که در طول هفته نشست‌های سطح عالی مجمع عمومی انجام شده است، استقبال کرد.

گوترش در پایان این دیدار، طرف‌ها را به ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و حل‌وفصل اختلافات باقی‌مانده از طریق گفت‌و‌گو با هدف دستیابی به صلح فراخواند.

منبع: الجزیره