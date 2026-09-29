مجیدوحید بریمانلو با برتری ۳ بر صفر مقابل نماینده قرقیزستان راهی دیدار نهایی وزن ۶۶- کیلوگرم کوراش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه روز سوم و پایانی رقابت‌های کوراش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا که از صبح امروز (سه‌شنبه) در مجموعه ورزشی هنر‌های رزمی آیچی در حال برگزاری است، مجیدوحید بریمانلو با برتری مقابل نماینده قرقیزستان به دیدار نهایی راه یافت.

مجیدوحید بریمانلو در دیدار نیمه‌نهایی وزن ۶۶- کیلوگرم به مصاف کوبانیچ‌بک آی‌بک اولو از قرقزستان رفت و با برتری ۳ بر صفر به دیدار نهایی صعود کرد.

نماینده کوراش کشورمان در دیدار نیمه‌نهایی به مصاف برنده دیدار نمایندگان تاجیکستان خواهد رفت.

در رقابت‌های امروز، فاطمه برمکی در وزن ۸۷+ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت و مریم پیمانی نیز با شکست در دور نخست مقابل نماینده مغولستان از دور مسابقات کنار رفت.

سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، دکتر مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک و محمدرضا عابدی محزون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، با حضور در مجموعه ورزشی هنر‌های رزمی آیچی، از نزدیک شاهد عملکرد ملی‌پوشان کشورمان هستند.

برچسب ها: تیم ملی کوراش ، بازی‌های آسیایی
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