باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸ با اشاره به راه‌اندازی این بازارچه اظهار داشت: در راستای تأکیدات مدیریت شهری تهران برای اتخاذ تدابیر مؤثر در حمایت از معیشت شهروندان، «گذر برکت» با حضور تولیدکنندگان، صاحبان مشاغل کوچک و فعالان کسب‌وکار‌های خانگی در بوستان قائم برپا شده است.

وی افزود: این بازارچه از اواخر شهریور تا اواخر مهرماه دایر خواهد بود و شهروندان می‌توانند با مراجعه به آن، کالا‌ها و محصولات تولیدی را به‌صورت مستقیم و بدون واسطه از صاحبان مشاغل کوچک و خانگی تهیه کنند؛ رویکردی که ضمن حمایت از تولیدکنندگان، زمینه دسترسی آسان‌تر شهروندان به کالا‌های مورد نیاز با قیمت مناسب‌تر را فراهم می‌کند.

شهردار منطقه ۱۸ تأکید کرد: راه‌اندازی «گذر برکت» با نگاه صرفاً اقتصادی دنبال نمی‌شود، بلکه حمایت از اقتصاد خانوار، ایجاد فرصت عرضه برای مشاغل کوچک و خانگی و کمک به رونق کسب‌وکار‌های خرد از مهم‌ترین اهداف این طرح و در راستای تحقق اهداف قرارگاه معیشت است.

محمدی خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال شهروندان از این بازارچه، امکان توسعه و افزایش تعداد غرفه‌ها و استمرار برپایی آن در ماه‌های آینده نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.