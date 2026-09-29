چه کسانی نباید حجامت کنند؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس توضیحات پزشک متخصص طب سنتی در برنامه «انارستان» از شبکه افق، کم‌خونی شدید از موارد منع حجامت است، اما هر نوع کم‌خونی الزاماً منع مطلق محسوب نمی‌شود؛ برای مثال کم‌خونی‌های خفیف یا موقتی باید با توجه به شرایط فرد و وضعیت جسمانی او بررسی شوند.

همچنین افراد مبتلا به اختلالات انعقادی مانند هموفیلی نباید بدون نظر پزشک سراغ اقدامات خون‌گیری بروند. در فردی که همزمان دچار ضعف و سرگیجه است نیز ابتدا باید علت این علائم، از جمله احتمال افت فشار، بررسی شود و حجامت نباید جایگزین ارزیابی پزشکی شود.