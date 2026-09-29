باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» آمریکا در بحبوحه تنش‌ها در منطقه، به غرب آسیا می‌آید تا جایگزین ناو «جورج واشنگتن» شود.

روزنامه هیل گزارش داد که ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت در بحبوحه تنش‌ها با ایران وارد صحنه عملیات شد و خاطرنشان کرد که طبق وب‌سایت‌های ردیابی کشتی، ناو هواپیمابر، یکشنبه گذشته از پایگاه سن دیگو حرکت کرده است.

این ناو هواپیمابر به جای ناو هواپیمابر «جورج واشنگتن» مستقر در ژاپن که ماه گذشته به حوزه مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام منتقل شد، وظایف خود را انجام خواهد داد.

سخنگوی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا توضیح داد که ناو هواپیمابر «روزولت» در حال انجام ماموریت‌های معمول در حوزه مسئولیت ناوگان سوم بود.

این استقرار همزمان با تلاش‌های تشدید شده آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز و ادامه اعمال محاصره دریایی ایران در دریای عرب توسط کشتی‌های جنگی آمریکا است.

منبع: «هیل»