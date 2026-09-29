مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران جزئیات پوشش بیمه عمر و حوادث غیرمترقبه ایثارگران در سال ۱۴۰۵ را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش «ایثار»، میثم اروز، مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: تمامی ایثارگران تحت پوشش بیمه حوادث غیرمترقبه و ایثارگران غیرشاغل تحت پوشش بیمه عمر هستند. سقف خسارت حوادث غیرمترقبه و آتش‌سوزی از ۲۱۶ میلیون تومان به ۲۵۹ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی بیان کرد: با توجه به مصوبات هیئت وزیران و ماده ۴۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مناطق مسکونی تمامی ایثارگران شامل والدین، همسران و فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان، توسط بنیاد شهید تحت پوشش بیمه حوادث غیر مترقبه و تمامی گروه‌های مذکور در صورت غیر شاغل بودن تحت پوشش بیمه عمر و حادثه قرار گرفته‌اند.

اروز در خصوص حق بیمه افزود: شرکت بیمه‌گذار هر ساله از طریق برگزاری مناقصه انتخاب شده و پس از عقد قرارداد با شرکت برنده مناقصه، بنیاد شهید با استناد به بند (ت) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه، تنفیذ شده در جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، صد درصد حق بیمه ایثارگران را به شرکت بیمه می‌پردازد.

مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران در مورد خسارات پرداختی به ایثارگران نیز گفت: این قرارداد، شرکت بیمه را به پرداخت مبلغی تحت عنوان غرامت فوت به بازماندگان ایثارگران مشمول، مکلف می‌کند. علاوه بر آن، منازل مسکونی تمام ایثارگران یادشده تحت پوشش بیمه حوادث غیرمترقبه قرار داشته و در صورت ورود خسارت به منزل یا اثاثیه منزل سکونت ایثارگر، مبلغی به عنوان خسارت از سوی شرکت بیمه به ایثارگران پرداخت خواهد شد.

وی در پایان گفت: قرارداد سال جاری با شرکت بیمه دانا منعقد شده و این شرکت مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به ایثارگران از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ است و بر اساس این قرارداد، سقف غرامت بیمه عمر از ۳۰ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان و سقف خسارت بیمه حوادث غیرمترقبه از ۲۱۶ میلیون تومان به ۲۵۹ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است.

برچسب ها: بنیاد شهید ، ایثارگران
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