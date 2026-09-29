باشگاه خبرنگاران جوان - الهام نجفی گفت: آسمان استان طی امروز صاف تا قسمتی ابری پیش بینی شده است که گاهی با وزش باد نسبتا شدید همراه خواهد شد.

وی یادآور شد: از فردا با نفوذ سامانه ضعیفی به منطقه، انتظار افزایش ابر را در اغلب مناطق استان داریم که از روز پنجشنبه منجر به بارش پراکنده باران و وقوع رعد و برق خواهد شد.

نجفی با بیان اینکه تا روز شنبه هفته آینده این شرایط جوی ادامه می یابد، اظهار داشت: روزهای جمعه و شنبه هفته آینده سرعت وزش باد به حد نسبتا شدید و شدید همراه با وقوع گرد و غبار خواهد رسید.

وی با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته زنجان با دمای ۱۱ درجه به عنوان دومین مرکز استان خنک کشور بعد از شهرکرد ثبت شد، تصریح کرد: دمای هوا از امروز کاهش می یابد و در مجموع روند کلی دما کاهشی است و هوای خنکی در استان مستقر خواهد شد.

نجفی گفت: هشدار هواشناسی به سبب بارش پراکنده باران و وقوع رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید و خیزش گرد و خاک اواخر وقت امروز برای روزهای پنجشنبه تا شنبه هفته آینده صادر خواهد شد.

وی افزود: طی شبانه روز گذشته خیرآباد با ۱۰ درجه کمترین و حلب با ۳۵ درجه بیشترین دمای ثبت‌ شده در استان را داشتند.

نجفی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای زنجان در خنکترین و گرمترین ساعات بین ۱۱ تا ۳۰ درجه در نوسان بود و هم اکنون نیز دمای زنجان ۱۹ درجه است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت چهار درجه افزایش یافته است.

استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که کارشناسان حرفه‌ای در چهار باب از این ایستگاه‌ها به صورت شبانه روزی و چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته، مستقر هستند.

داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌های استان نیز به صورت خودکار جمع آوری می‌شود.