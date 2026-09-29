برخورد دنا پلاس و نیسان جونیور در محور پیرانشهر _ نقده ۲ فوتی و ۵ مصدوم برجا گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت؛ساعت ۰۰:۲۶ بامداد «۷ مهرماه ماه ۱۴۰۵»؛ گزارشی مبنی بر برخورد دنا پلاس و نیسان جونیور در محور پیرانشهر _ نقده اعلام شد.

وی افزود:نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلال‌احمر شهرستان پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۲ فوتی و ۵ مصدوم داشت که مصدومین پس از نجات و انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند و پیکر فوتی ها که بدلیل حریق پس از برخورد در داخل خودرو گرفتار شده بودند با عملیات ۳ ساعته امدادگران خارج و تحویل مراجع ذی صلاح شد.