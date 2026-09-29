باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اوکراین مدعی شده است روسیه با ارائه اطلاعات ماهوارهای به ایران، در شناسایی اهداف نظامی آمریکا و کشورهای منطقه نقش داشته است؛ ادعایی که هنوز جزئیات و شواهد کامل آن از سوی منابع مستقل منتشر نشده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، مدعی شده است نهادهای اطلاعاتی این کشور شواهدی درباره همکاری اطلاعاتی روسیه و ایران در جریان حملات به اهداف آمریکایی در منطقه در اختیار دارند.
به گفته زلنسکی، ماهوارههای روسیه پیش از حملات، مناطق و تأسیسات نظامی آمریکا در کشورهای منطقه را رصد کردهاند. وی با اشاره به روزهای ۱۹ و ۲۰ ژوئیه مدعی شد چهار پایگاه در بحرین، اردن و کویت در محدوده پوشش ماهوارههای روسیه قرار داشتهاند.
در همین حال، والاستریت ژورنال نیز به نقل از مقامهای اطلاعاتی غربی مدعی شده است که روسیه اطلاعات ماهوارهای و هدفیابی در اختیار ایران قرار داده است. با این حال، جزئیات این ادعاها بهطور کامل علنی نشده است.
جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، نیز در جلسهای در کنگره تأیید کرده که ایران برای دریافت اطلاعات پیشرفته با روسیه و چین در ارتباط است، اما درباره اینکه مسکو مشخصاً چه اطلاعاتی در اختیار تهران قرار داده، به بخش محرمانه جلسه ارجاع داده است.
همزمان، گزارشهایی در پولیتیکو و والاستریت ژورنال درباره پیشنهاد احتمالی مسکو برای توقف انتقال اطلاعات به ایران در ازای کاهش حمایت اطلاعاتی آمریکا از اوکراین منتشر شده است؛ ادعایی که واشنگتن آن را نپذیرفته است.
این گزارشها در شرایطی مطرح میشوند که دولت آمریکا بهتازگی اختیارات تحریمی گستردهتری علیه روسیه و ایران به دست آورده است.
منبع: کی یف پست