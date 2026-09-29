وزیر امور خارجه نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواپیمای حامل سیدعباس عراقچی و هیئت همراهش از جمله تخت روانچی و غریب آبادی دو معاون او فرودگاه جان اف کندی نیویورک را حدود ساعت یک و نیم بامداد به وقت نیویورک (حدود ۹ صبح به وقت تهران) ترک کرد.

برچسب ها: عراقچی ، نیویورک
خبرهای مرتبط
دیدار رئیس گروه ریش‌سفیدان بین‌المللی با وزیر امور خارجه
دیدار وزرای امور خارجه ایران و سریلانکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
عراقچی: امروز با قطری‌ها روی ایده‌هایی بحث کردیم/ پاسخ آمریکا به ما منتقل خواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۷ مهر
فواد ایزدی: هر امتیازی بدهیم، تحریم‌ها برداشته نمی‌شود
عراقچی با دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار رئیس گروه ریش‌سفیدان بین‌المللی با وزیر امور خارجه
دیدار وزرای امور خارجه ایران و سریلانکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
خواسته‌های ترامپ هیچ مشروعیتی ندارد/ برای هر اقدامی آمادگی کامل داریم
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه مالی
عراقچی: امروز با قطری‌ها روی ایده‌هایی بحث کردیم/ پاسخ آمریکا به ما منتقل خواهد شد
پاسخ نماینده ایران به اتهامات وزیر خارجه کانادا
پاسخ ایران به گزافه گویی نماینده امارات: حاکمیت ما بر جزایر سه‌گانه قابل مذاکره نیست
آخرین اخبار
عراقچی نیویورک را ترک کرد
افزایش مبلغ کالابرگ یک اولویت فوری است/ هر اقدامی علیه ایران پاسخ پشیمان‌کننده‌ای دارد
سوال از از وزیر راه و شهرسازی در دستورکار امروز مجلس
پاسخ نماینده ایران به اتهامات وزیر خارجه کانادا
پاسخ ایران به گزافه گویی نماینده امارات: حاکمیت ما بر جزایر سه‌گانه قابل مذاکره نیست
فواد ایزدی: هر امتیازی بدهیم، تحریم‌ها برداشته نمی‌شود
عراقچی: امروز با قطری‌ها روی ایده‌هایی بحث کردیم/ پاسخ آمریکا به ما منتقل خواهد شد
خواسته‌های ترامپ هیچ مشروعیتی ندارد/ برای هر اقدامی آمادگی کامل داریم
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۷ مهر
دیدار وزرای امور خارجه ایران و سریلانکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
دیدار رئیس گروه ریش‌سفیدان بین‌المللی با وزیر امور خارجه
عراقچی با دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه مالی
بقائی: مدت زمان حضور عراقچی در نیویورک تمدید نشده است
سرلشکر عبداللهی: ایران و رزمندگان مقاومت به هر تهدیدی پاسخ ویرانگر می‌دهند
سردار ابن الرضا: امروز باید روحیه دفاع مقدس در همه عرصه‌های کشور استمرار پیدا کند
قالیباف: شهید نصرالله، مقاومت را از یک گروه چریکی، به دکترین بازدارنده تبدیل کرد
عارف: اقتصاد دیجیتال یکی از مزیت‌های ایران است؛ باید به جایگاه اول منطقه برسیم
مخبر: شهادت فرماندهان نتوانست مسیر مقاومت را متوقف کند
رئیس‌جمهور سه عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی را منصوب کرد
دستور یک‌هفته‌ای عارف برای تدوین بسته جامع تأمین منابع یارانه‌ها
رهبر انقلاب: بر اساس محاسبات الهی، ایران قدرت اوّل جهان است
بازدید فرمانده قرارگاه مشترک خاتم از مرکز آموزش‌های تخصصی پدافند هوایی صاحب‌الزمان (عج)
نامه ایران به سازمان ملل درپی تهدیدات گستاخانه و ادعاهای مشمئز کننده ترامپ
محکومیت شدید حملات به یمن از سوی ایران؛ تأکید بر آمادگی برای مساعی جمیله
انتخابات شورا‌ها تا ۱۵ آبان برگزار می‌شود