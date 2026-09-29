وزیر امور خارجه نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062d\u0627\u0645\u0644 \u0633\u06cc\u062f\u0639\u0628\u0627\u0633 \u0639\u0631\u0627\u0642\u0686\u06cc \u0648 \u0647\u06cc\u0626\u062a \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u0634 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u062a\u062e\u062a \u0631\u0648\u0627\u0646\u0686\u06cc \u0648 \u063a\u0631\u06cc\u0628 \u0622\u0628\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0648 \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0648 \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u0627\u0641 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u0646\u06cc\u0648\u06cc\u0648\u0631\u06a9 \u0631\u0627 \u062d\u062f\u0648\u062f \u0633\u0627\u0639\u062a \u06cc\u06a9 \u0648 \u0646\u06cc\u0645 \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0628\u0647 \u0648\u0642\u062a \u0646\u06cc\u0648\u06cc\u0648\u0631\u06a9 (\u062d\u062f\u0648\u062f \u06f9 \u0635\u0628\u062d \u0628\u0647 \u0648\u0642\u062a \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646) \u062a\u0631\u06a9 \u06a9\u0631\u062f.