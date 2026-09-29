وزیر راه و شهرسازی گفت: توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع، در تداوم این روند مؤثر است و پروژه تعریض مسیر جلفا تا کلاله می‌تواند ظرفیت حمل‌ونقل و حجم مبادلات تجاری دو کشور را افزایش دهد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش مبادلات تجاری ایران و جمهوری آذربایجان در ۶ ماه گذشته گفت: توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع، در تداوم این روند مؤثر است و پروژه تعریض مسیر جلفا تا کلاله می‌تواند ظرفیت حمل‌ونقل و حجم مبادلات تجاری دو کشور را افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - فرزانه صادق وزير راه و شهرسازی در پایان نشست روسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز میزبان شاهین مصطفی‌یف، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور بودیم.

وی با تأکید بر اینکه روابط ایران و جمهوری آذربایجان دوستانه، برادرانه و راهبردی است، افزود: در نشست امروز، موضوعات مورد تفاهم در کمیسیون مشترک مرور و آخرین وضعیت اجرای توافقات بررسی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور گفت: در ۶ ماه گذشته و با وجود مشکلات و شرایط ناشی از جنگ در منطقه، شاهد افزایش میزان تبادلات تجاری ایران و جمهوری آذربایجان بوده‌ایم و تلاش می‌کنیم با توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع، این روند ادامه پیدا کند.

صادق با اشاره به پروژه تعریض مسیر جلفا تا کلاله گفت: جمهوری اسلامی ایران با جدیت در حال پیشبرد این پروژه است و تعریض این مسیر می‌تواند در افزایش ظرفیت حمل‌ونقل و حجم مبادلات تجاری میان دو کشور اثرگذار باشد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: با توجه به روابط دوستانه و برادرانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، زمینه برای توسعه بیشتر همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف فراهم است و به‌طور قطع در آینده شاهد گسترش مناسبات و همکاری‌های دوجانبه خواهیم بود.

توسعه همکاری با ایران از اولویت‌های جمهوری آذربایجان است

معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان نیز با تأکید بر روابط دوستانه و برادرانه تهران و باکو گفت: با وجود تنش‌های موجود در منطقه، روابط و همکاری‌های جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف در حال توسعه است و این روند ادامه خواهد داشت.

شاهین مصطفی‌یف در جمع خبرنگاران و در حاشیه نشست رؤسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان اظهار داشت: در این نشست درباره موضوعات دارای اولویت و چشم‌انداز همکاری میان دو کشور گفت‌وگو و مسائل مرتبط با تجارت، لجستیک، حمل‌ونقل و انرژی بررسی شد.

وی با اشاره به افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور افزود: حجم تجارت ایران و جمهوری آذربایجان افزایش یافته و در چارچوب کریدور بین‌المللی شمال-جنوب نیز میزان جابه‌جایی بار و کالا روندی افزایشی داشته است.

معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان ادامه داد: در همه عرصه‌های همکاری، پروژه‌های مشترک میان دو کشور در حال پیشرفت است و در این نشست نیز آخرین وضعیت این پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

مصطفی‌یف با اشاره به برخی پروژه‌های زیرساختی مشترک گفت: احداث پل بر روی رودخانه ارس و پروژه آغبند-کلاله و پایانه باری راه‌آهن آستارا تقریباً به پایان رسیده است و برای افتتاح این پروژه‌ها با همتای ایرانی خود گفت‌وگو کردیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد افتتاح آنها باشیم.

وی با بیان اینکه ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه‌های مختلف همکاری‌های ثمربخشی دارند، تصریح کرد: جمهوری آذربایجان علاقه‌مند به توسعه روابط و همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی ایران است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، سامانه تجارت
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