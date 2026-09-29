باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - اسرائیل امروز سه‌شنبه مدعی شد «عز علاءالدین البیک»، فرمانده تیپ شمال نوار غزه وابسته به گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در جریان یک عملیات نظامی در این منطقه ترور کرده است.

در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، آمده است که ارتش اسرائیل طی ساعات شب عملیاتی را با هدف قرار دادن فرمانده تیپ شمال غزه انجام داده است.

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نیز گزارش داد که این عملیات با هدف ترور عز علاءالدین البیک انجام شده است.

تا این لحظه، جزئیات بیشتری درباره محل و نحوه اجرای این عملیات یا تأیید مستقلی درباره شهادت این فرمانده منتشر نشده است.

منبع: الجزیره