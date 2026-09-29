دکتر صالحیفرد با تشریح آخرین دادههای نظام مراقبت دیدهوری عفونتهای حاد تنفسی اظهار داشت: از مجموع نمونههای اخذشده از ابتدای سال، ۱۷۹ مورد مثبت آنفلوانزا و ۱۰۸ مورد مثبت کرونا شناسایی و ثبت شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به ارزیابی هفتگی نمونههای تنفسی طی شهریور و روزهای آغازین مهرماه خاطرنشان کرد: آمارها نشان میدهد موارد مثبت کووید-۱۹ در استان روند افزایشی به خود گرفته است؛ به گونهای که درصد مثبت شدن نمونههای کرونا از ۱۲.۷ درصد در هفته نخست شهریور به ۱۹.۳ درصد در بازه زمانی ۲۸ شهریور تا ۳ مهرماه افزایش یافته است. در طول این پنج هفته، از ۵۵۹ نمونه آزمایششده، ۹۰ مورد مثبت کووید-۱۹ (میانگین ۱۶.۱ درصد) به ثبت رسیده است.
دکتر صالحیفرد در خصوص وضعیت بیماری آنفلوانزا در استان تصریح کرد: برخلاف کووید-۱۹، روند شیوع آنفلوانزا در استان در شرایط فعلی ثابت و با شیب ملایم گزارش شده است؛ به طوری که در بازه شهریور تا ۳ مهرماه در مجموع ۱۰ مورد مثبت (میانگین ۱.۸ درصد) شناسایی شده است.
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت در پایشهای آزمایشگاهی امسال، تغییر سویه شایع است؛ بهطوریکه تایپ غالب ویروس در ۹۵.۵ درصد موارد مثبت، آنفلوانزای نوع "B" بوده است.
وی با اشاره به وضعیت بیماریهای تنفسی در کشور در هفته بیستوششم نظام مراقبت دیدهوری گفت: بر اساس گزارشهای کشوری، درصد موارد مثبت کووید-۱۹ با عبور از آستانه هشدار به ۱۷ درصد رسیده همچنین در سطح کشور حدود یکسوم (۳۲.۴ درصد) از موارد مثبت آنفلوانزا در گروه سنی کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال مشاهده شده است.
دکتر صالحیفرد در پایان با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته برای تأمین و توزیع واکسن آنفلوانزا عنوان کرد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت، توزیع واکسن آنفلوانزا از اواسط مهرماه بر اساس دستورالعملهای کشوری برای گروههای هدف و اولویتدار از جمله کادر بهداشت و درمان، بیماران خاص و زمینهای، مادران باردار و... آغاز خواهد شد.
وی از عموم هماستانیها بهویژه سالمندان، افراد دارای بیماریهای زمینهای، مادران باردار و دانشآموزان خواست با شروع فصل سرما، استفاده از ماسک در مکانهای شلوغ، شستوشوی منظم دستها و پرهیز از حضور در مکانهای تجمعی در صورت داشتن علائم را جدی بگیرند.