رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی آذربایجان‌غربی با اشاره به وقوع دو تصادف مرگبار در محورهای مواصلاتی استان طی ۲۴ ساعت گذشته، از جان‌باختن ۳ تن و مصدومیت ۳ نفر دیگر خبر داد و بر ضرورت رعایت جدی قوانین راهنمایی و رانندگی برای کاهش حوادث جاده‌ای تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ دکتر فرزین رضازاده رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان‌غربی، با اعلام جزئیات دو سانحه تلخ رانندگی در محورهای استان، خواستار توجه بیشتر رانندگان به هشدارهای ایمنی شد.

حادثه مرگبار در جاده پیرانشهر-نقده

دکتر رضازاده در تشریح نخستین حادثه گفت: در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد امروز برخورد دو دستگاه خودروی سواری دنا و وانت سایپا در محور پیرانشهر به نقده (محدوده پیچ هواربید) تیم‌های امدادی اورژانس به محل اعزام شدند. 

وی گفت: متأسفانه بر اثر شدت تصادف خودروی دنا دچار حریق شد و دو سرنشین آن در میان شعله‌های آتش جان خود را از دست دادند. 

رضازاده افزود: همچنین ۳ مصدوم دیگر این حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس پایگاه‌های کارخانه قند و سه راهی جلدیان جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

قربانی موتورسیکلت در محور تکاب-تخت سلیمان

رئیس اورژانس استان در ادامه به سانحه‌ای دیگر در محور تکاب-تخت سلیمان اشاره کرد و افزود: در ساعت ۱۹:۱۷ روز گذشته، در پی گزارش تصادف یک دستگاه سواری پژو با موتورسیکلت در محدوده روستای احمدآباد، بلافاصله آمبولانس پایگاه تخت‌سلیمان به محل اعزام شد. در این حادثه، راکب ۴۴ ساله موتورسیکلت که دچار جراحات بسیار شدید شده بود، با وجود اقدامات درمانی پیشرفته در صحنه و آمبولانس، متأسفانه در بیمارستان مهر امام علی (ع) جان باخت.

هشدار جدی به رانندگان

دکتر رضازاده ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدیده با تأکید بر لزوم رعایت فاصله طولی مطمئنه و پرهیز از سرعت غیرمجاز در جاده‌های برون‌شهری؛ خاطرنشان شد: بسیاری از تصادفات به ویژه حوادثی که از پشت رخ می‌دهند ناشی از عدم تمرکز و عدم رعایت فاصله ایمن است؛ از سوی دیگر موتورسواران به‌عنوان آسیب‌پذیرترین قشر در تصادفات جاده‌ای باید حتماً از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کرده و با پوشیدن لباس‌های روشن یا شبرنگ شرایط دیده شدن خود را برای سایر رانندگان تسهیل کنند.

وی در پایان تصریح کرد: استانداردسازی رفتارهای ترافیکی، استفاده از تجهیزات ایمنی و پرهیز از شتاب‌زدگی، تنها راه پیشگیری از حوادثی است که در یک لحظه کانون خانواده‌ها را برای همیشه از هم می‌باشد.

برچسب ها: سانحه رانندگی ، اورژانس
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