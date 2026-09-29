باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - پدرام روتیها کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پس از چند روز اصلاح و عقبنشینی، بازار سهام دوباره جان گرفت و معاملات دیروز روزی سبز را پشت سر گذاشت. شاخص کل با رشد ۱۸۵ هزار واحدی به سطح ۷ میلیون و ۴۵۹ هزار واحد رسید؛ همزمان، ارزش معاملات به حدود ۳۱ همت نزدیک شد و نزدیک به ۵ همت پول حقیقی وارد بازار شد. مجموعه این ارقام از بهتر شدن فضای معاملات حکایت دارد، هرچند برای قضاوت درباره پایداری این روند، باید روزهای آینده را هم زیر نظر گرفت.
او افزود: بازگشت خریداران را میتوان حاصل همزمانی چند عامل دانست. بخشی از سهام پس از اصلاح روزهای گذشته به محدودههایی رسیده بودند که برای خریداران جذابتر به نظر میرسیدند. در کنار آن، انتشار گزارشهای عملکرد شهریور و گزارشهای ششماهه شرکتها، نگاهها را دوباره به وضعیت واقعی بنگاهها معطوف کرد.
روتیها ادامه داد: رشد نرخ دلار نیز عامل دیگری بود که بر انتظارات بازار اثر گذاشت و بهویژه صندوقهای طلا را تقویت کرد؛ صندوقهایی که در این روز بیش از ۲ درصد رشد داشتند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: گزارشهای تازه شرکتها در برخی گروهها تصویر امیدوارکنندهای ارائه کردند. در صنعت فلزات اساسی، عملکرد شرکتهای فولادی مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت. در گروه پتروشیمی نیز گزارشهایی منتشر شد که بازتاب مثبتی در معاملات داشت. گروههای دارویی و زراعت هم عملکرد قابلقبولی ثبت کردند. در مجموع، واکنش بازار نشان داد که بخشی از سرمایهگذاران گزارشهای منتشرشده را با نگاه مثبت ارزیابی کردهاند.
او درباره اهمیت گزارشهای ششماهه و ماهانه شرکتها گفت: اهمیت گزارشهای ششماهه و ماهانه در این است که به بازار امکان میدهند ارزیابی دقیقتری از فروش، تولید و روند عملیاتی شرکتها داشته باشد. بااینحال، انتشار یک گزارش خوب بهتنهایی تضمینکننده تداوم رشد قیمت سهم نیست.
روتیها تصریح کرد: فعالان بازار باید کیفیت سود، پایداری فروش، هزینههای تولید، نرخ ارز و چشمانداز صنعت را در کنار هم بررسی کنند. همچنین ممکن است انتظارات مثبت پیش از انتشار گزارشها در قیمت سهم منعکس شده باشد؛ بنابراین، واکنش بازار به گزارشها لزوماً برای همه شرکتها یکسان نیست.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: برای سهامداران، شرایط فعلی بیش از هر چیز نیازمند تصمیمگیری سنجیده است. ورود پول و رشد شاخص نشانههایی مثبتاند، اما بهتر است مبنای خرید یا فروش، صرفاً سبزپوشی یک روز بازار نباشد. بررسی وضعیت بنیادی شرکتها، توجه به ارزشگذاری سهمها و پرهیز از خریدهای هیجانی میتواند به تصمیمگیری منطقیتر کمک کند.
او افزود: همچنین مدیریت ریسک و متناسب نگهداشتن ترکیب داراییها اهمیت دارد؛ چراکه نرخ ارز، سیاستهای اقتصادی و فضای کلی بازار همچنان میتوانند مسیر معاملات را تغییر دهند.