باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - حبیب‌الله طاهرخانی در برنامه رادیو اقتصاد بیان کرد: متوسط توان اقتصادی خانوارها باید یکی از معیارهای جهت‌دهی به سیاست‌های حمایتی بخش مسکن باشد.

وی افزود: در یک دهه گذشته توان مالی خانوارها به سمت کاهشی بوده و این درحالی است که متوسط عرضه واحدها در متراژ‌های بالا حدود ۱۶۰ متر بوده‌است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بر همین اساس، طبق مصوبه هیئت دولت حمایت‌های دولتی باید به سمتی هدایت شود که بخشی از عرضه جدید مسکن با توان مالی خانوارها تناسب بیشتری داشته باشد.

طاهرخانی اظهار داشت: بر اساس این هدف گذاری در کلان شهرها الگوی مصرف مسکن ۱۰۰ متر مربع و در پایتخت ۷۰ متر مربع ارزیابی شده است.

وی ادامه داد: ما با انواع خانوارها از یک تا ۵ نفر مواجه هستیم و نظام عرضه باید متناسب با تعداد خانوارها باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: باید طیفی از خانوارها در متراژ مسکن در نظر گرفته شود.

طاهرخانی تاکید کرد: خانوارها به سمت تنوع‌های مختلف از جمله خدمات در مجتمع مسکونی از جمله تالار اجتماعات و دسترسی به خشکشویی و.... گرایش یافته‌اند و این موضوع به تنوع در ساخت واحدها منجر می‌شود، برای ایجاد جذابیت باید کیفیت ساخت ممتاز باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از لزوم رعایت الگوی مصرف در ساخت واحدهای کم متراژ خبر داد و گفت: مشوق‌های شهرسازی می‌تواند به واحدهای نزدیک به ایستگاه مترو مربوط شود و به تامین پارکینگ نیز توجه شود.

طاهرخانی یادآور شد: این موضوع در بافت‌های فرسوده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه هدف از اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت علاوه بر نوسازی ساختمان‌های فرسوده، می‌تواند افزایش عرضه مسکن قابل‌دسترس برای گروه‌های مختلف خانوار باشد.

وی ادامه داد: در حوزه نوسازی بافت‌های روستایی طرح‌ها و تسهیلات یارانه‌ای پیوسه و پایداری داشتیم اما در بافت‌های فرسوده باید به سمت تسهیلات متناسب برویم در حالی که این بافت‌ها به دلیل در خطر بودن جان ساکنانشان در مواجهه با بلایای طبیعی نیاز به بازنگری و حمایت دارند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بافت‌های فرسوده بخشی از ظرفیت موجود شهر برای نوسازی و تولید مسکن هستند. اگر سیاست حمایت مالی در این مناطق به سمت ساخت واحدهای متناسب با الگوی مصرف هدایت شود، نوسازی بافت فرسوده می‌تواند همزمان با تولید واحدهای جدید دنبال شود.