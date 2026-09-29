سال آبی با کاهش ۱۰ درصدی بارندگی در مازندران پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - فرهاد خلردی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: بر اساس آمار‌های ثبت شده از میزان بارش‌های مازندران در سال آبی اخیر –یکم مهر ۱۴۰۴ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵- مقدار بارش ثبت شده این استان طی ۱۲ ماه اخیر ۵۶۷.۶ میلیمتر بود که با آمار سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برابر است، اما در مقایسه با آمار دوره دراز مدت کاهش ۱۰ درصدی بارش‌های استان را نشان می‌دهد.

او با بیان این‌که مقدار بارش‌های غرب مازندران در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ کاهش یافت، افزود: در حالی که محدوده غربی مازندران در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود ۶۶۶ میلیمتر بارندگی داشت، در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ شاهد کاهش بارندگی در این محدوده بودیم و ۵۸۰.۴ میلیمتر بارندگی در غرب مازندران ثبت شد که ۱۴ درصد کمتر از سال ماقبل و ۲۰ درصد کمتر از آمار دوره درازمدت است.

خلردی گفت: میزان بارش‌ها در مناطق مرکزی مازندران طی ۱۲ ماه اخیر ۵۶۴.۹ میلیمتر بود که بدون تغییر نسبت به سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ بود، اما در مقایسه با دوره درازمدت کاهش ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران از رشد ۳۷ درصدی بارندگی در مناطق شرقی مازندران طی سال آبی گذشته خبر داد و افزود: در ۱۲ ماه گذشته ۵۶۷.۶ میلیمتر بارندگی در محدوده شرقی مازندران ثبت شد که ۳۷ درصد بیشتر از بارندگی ۴۱۱.۲ میلیمتری این منطقه در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ است. اما با وجود این افزایش بارش همچنان ۲ درصد کمتر از آمار دوره درازمدت بارندگی این منطقه است.

خلردی گفت: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در ماه‌های پیش رو امیدواریم که شاهد بارندگی‌های مناسب در استان باشیم تا ذخایر آبی استان برای بهار و تابستان آینده شرایط مطلوبی داشته باشد.