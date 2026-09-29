باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - ناظر گمرکات کردستان با تشریح عملکرد نیمه اول سال جاری اظهار کرد: در این بازه زمانی، بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن انواع کالا در رویه‌های مختلف گمرکی از مبادی استان وارد، صادر و ترانزیت شده است که ارزش آن در تمامی رویه‌های گمرکی به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

فرامرز امیدی با اشاره به آمار بخش صادرات گفت: در نیمه نخست سال، ۷۲۰ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۳۱۰ میلیون دلار از مرزهای استان صادر شده است. از این مقدار، ۵۱۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار مربوط به کالاهای تولیدی و تجاری داخل استان کردستان است که توسط ۸۸۰ فعال تجاری به ۲۰ کشور جهان صادر شد.

وی افزود: کشور عراق با اختصاص بیش از ۹۷ درصد از مجموع صادرات، اصلی‌ترین مقصد کالاهای کردستان است و کشورهای ترکیه، افغانستان، سوریه و جمهوری آذربایجان در ردیف‌های بعدی اهداف صادراتی قرار دارند.

امیدی در خصوص آمار واردات تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست سال، بیش از ۱۳۰ هزار تن کالا در رویه‌های ورود قطعی و موقت ثبت شده است که از این میزان، ۸۷ هزار تن به ارزش ۱۴۰ میلیون دلار مربوط به واردات قطعی از طریق گمرکات و بازارچه‌های مرزی بوده است.

به گفته ناظر گمرکات کردستان، این کالاها توسط ۱۲۰ فعال تجاری از ۲۶ کشور دنیا وارد شده که بخش عمده آن شامل مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات صنعتی، شمش طلا، پی‌وی‌سی (PVC) و ضایعات فلزی بوده است.

همچنین در راستای تنظیم بازار، ۵ هزار و ۴۰۰ تن کالای اساسی شامل روغن خوراکی، برنج و حبوبات نیز از مبادی مرزی وارد کشور شد.

امیدی با تأکید بر جایگاه ویژه استان در حوزه ترانزیت کالا خاطرنشان کرد: در نیمه اول سال جاری، در مجموع یک میلیون تن انواع کالا از طریق مرزهای استان ترانزیت شده است که ۷۹۰ هزار تن آن مربوط به ترانزیت مبدأ و ۲۱۰ هزار تن آن مربوط به ترانزیت مقصد بوده است.

این آمار نشان‌دهنده تداوم نقش کلیدی مرزهای کردستان به‌ویژه مرز رسمی باشماق در چرخه تجارت بین‌المللی است.