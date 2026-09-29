رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه سنگین در ۴ محور منتهی به تهران در صبح امروز سه‌شنبه ۷ مهرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ ناصر قلی‌نیا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور در صبح سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ گفت: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس نیمه‌سنگین است.

وی افزود: در آزادراه کرج ـ تهران نیز ترافیک در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه ـ تهران، محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی نیز شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

قلی‌نیا گفت: در محور شهریار ـ تهران نیز از میدان معادن تا شهر قدس ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

برچسب ها: ترافیک ، راهور
خبرهای مرتبط
جزئیات تصادف خودروی هایما در جاده هراز پس از انتشار ویدئوی لحظه برخورد در فضای مجازی
پلیس راهور فراجا: ترافیک نیمه‌سنگین در چالوس، هراز و آزادراه قزوین ـ تهران
ترافیک نیمه‌سنگین در دو محور منتهی به تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بررسی گروه سنی متوفیان تصادفات از ابتدای سال تاکنون + فیلم
احیای یک مجموعه ورزشی قدیمی در تهران
جاده چالوس از ساعت ۱۷ یک‌طرفه می‌شود
آخرین اخبار
بررسی گروه سنی متوفیان تصادفات از ابتدای سال تاکنون + فیلم
احیای یک مجموعه ورزشی قدیمی در تهران
جاده چالوس از ساعت ۱۷ یک‌طرفه می‌شود
کشف عدم ایفای تعهد ارزی ۵۳ میلیارد تومانی در تهران
دستور ویژه برای برخورد با اخلال‌گران بازار ارز
زنگ خطر سالمندی در ایران؛ رشد چهار برابری سالمندان نسبت به جمعیت عمومی
۱۴۸ فوتی در تصادفات موتورسیکلت
تأکید ایران و روسیه بر توسعه همکاری‌های قضایی
راز قتل چوپان در یافت‌آباد فاش شد
مشاوران املاک برای تنظیم قولنامه عادی سند سبز تعلیق پروانه کسب می‌شوند
تخفیف ۵۰ درصدی بازدید از برج میلاد/ بازدید برای کودکان تا ۱۷ مهرماه رایگان شد
ترخیص ۱۱۲ هزار و ۲۶۴ مورد از اقلام دارویی مورد نیاز بیماران خاص
راهکار آموزش «نه گفتن» به کودکان + فیلم
باید ابعاد و آثار حادثه مدرسه شجره طیبه میناب در سطح بین‌المللی تبیین شود
تولید ۵ قطار ملی در دستور کار واگن‌سازی تهران
رابطه پنهانی آتش انتقام را روشن کرد
تعلیق ۲ شرکت مسافربری پس از ۲ حادثه مرگبار اتوبوس
حکم اعدام دو لیدر اغتشاشات دی‌ماه در مشهد اجرا شد
ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و محور تهران ـ شهریار
۵ هزار آتش‌نشان تهرانی تا سال ۱۴۰۷ صاحب‌خانه می‌شوند