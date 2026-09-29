باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن یمینی رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران از تداوم نظارت بر ناوگان عمومی در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در شش ماه گذشته، ۸ هزار و ۲۵ دستگاه ناوگان عمومی مورد بازدید و کنترل قرار گرفت

او افزود: این بازدید‌ها با هدف ارتقای ایمنی تردد، پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مسافران و کاربران جاده‌ای انجام شده است.

یمینی گفت: در جریان بازدید و کنترل ناوگان عمومی، یک هزار و ۵۰۳ مورد تخلف شناسایی و احصا شد.

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل استان ادامه داد: پرونده تخلفات پس از بررسی‌های اولیه، برای رسیدگی قانونی به دبیرخانه کمیسیون‌های مربوطه ارسال می‌شود.

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل استان مازندران بر ضرورت رعایت مقررات و ضوابط حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و گفت: نظارت بر عملکرد ناوگان عمومی یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای ارتقای ایمنی سفر‌های جاده‌ای است.

یمینی با اشاره به اهمیت سلامت ناوگان عمومی، افزود: کنترل مستمر وسایل نقلیه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات و افزایش ایمنی تردد داشته باشد.

او گفت: کنترل‌ها در محور‌های مواصلاتی استان به صورت مستمر انجام شده و موارد تخلف پس از شناسایی در مسیر قانونی رسیدگی قرار می‌گیرند.