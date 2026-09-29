رسانه‌های صهیونیستی از دیدار نتانیاهو با نمایندگان عربستان، مراکش، اردن و چند کشور خلیج فارس در ابوظبی با محوریت ایران و گروه‌های مقاومت خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش‌های صهیونیستی از برگزاری یک نشست محرمانه میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل و نمایندگان شماری از کشور‌های منطقه در جریان سفر اخیر او به امارات خبر می‌دهند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در این خصوص گفت: کشور‌هایی که برخی از آنها روابط دیپلماتیک رسمی با رژیم تروریستی اسرائیل ندارند، در این نشست حضور داشتند، با این حال، هیچ‌یک از کشور‌های مذکور تاکنون برگزاری این نشست یا مشارکت در آن را تایید نکرده‌اند.

یدیعوت آحارونوت به نقل از منابع مطلع گزارش داد که نمایندگانی از عربستان، مراکش و اردن، به همراه نمایندگان چند کشور عربی حوزه خلیج فارس در این نشست حضور داشتند. بر اساس این گزارش، «رومان گوفمن»، رئیس سازمان جاسوسی موساد، هماهنگی‌های مربوط به نشست را انجام داده و «محمد بن زاید»، رئیس امارات با میزبانی آن موافقت کرده است.

این گزارش فاش کرد که نشست پس از درخواست عربستان از رژیم تروریستی اسرائیل برای کمک به مقابله با حملات یمنی‌ها در منطقه دریای سرخ برگزار شده و محور گفت‌و‌گو‌ها ایران و نیروهای مقاومت در منطقه بوده است.

بر اساس این گزارش، طرف صهیونیستی آمادگی خود را برای کمک به کشور‌های منطقه در زمینه سامانه‌های پدافند هوایی اعلام کرده؛ مشابه کمکی که رژیم تروریستی اسرائیل در جریان جنگ با ایران به امارات ارائه کرده بود.

در همین زمینه، شبکه «کان ۱۱» رژیم تروریستی اسرائیل نیز به نقل از منابع مطلع گزارش داد که سفر اخیر نتانیاهو و همچنین سفر قبلی او به امارات در جریان جنگ با ایران، شاهد نشست‌هایی با حضور مقام‌هایی از چند کشور عربی حوزه خلیج فارس بوده است؛ از جمله کشور‌هایی که با این رژیم تروریستی روابط رسمی ندارند. به گفته این شبکه، موضوع اصلی این نشست‌ها پرونده ایران بوده است.

این شبکه همچنین گزارش داد که همزمان با حضور نتانیاهو در ابوظبی، چند فروند هواپیمای نظامی و دولتی در این شهر فرود آمده‌اند؛ از جمله یک هواپیمای مرتبط با اردوگاه خلیفه حفتر در لیبی، یک فروند هواپیمای «هرکولس» مراکشی و یک هواپیمای دولتی اماراتی که از ریاض وارد شده بود.

به گزارش «کان ۱۱»، سفر نتانیاهو در ابتدا برای هفته گذشته، پیش از سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل، برنامه‌ریزی شده بود و مقدمات پرواز او نیز تا مراحل نهایی پیش رفته بود، اما در آخرین لحظه به تعویق افتاد؛ زیرا طرف اماراتی به تل‌آویو اطلاع داد که محمد بن زاید در کشور حضور ندارد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو با یک هواپیمای خصوصی متعلق به یک تاجر صهیونیستی به ابوظبی سفر کرد؛ هواپیمایی که پیش‌تر نیز مقام‌های اسرائیلی برای سفر‌های خارجی از آن استفاده کرده بودند و نتانیاهو در سفر قبلی خود به ابوظبی در جریان جنگ با ایران نیز با همین هواپیما سفر کرده بود.

این سفر تنها چند ساعت طول کشید. هواپیمای نتانیاهو پس از ساعت ۱۲ ظهر از فرودگاه بن‌گوریون برخاست و ساعت ۱۵:۱۰ در ابوظبی فرود آمد. سپس ساعت ۱۹:۱۰ ابوظبی را ترک کرد و اندکی پس از ساعت ۲۲ به اراضی اشغالی بازگشت.

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ با ایران ، نخست وزیر اسرائیل ، جنگ منطقه ای
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