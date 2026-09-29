باشگاه خبرنگاران جوان- مبینا فلاح، ملیپوش ریکرو ایران، پس از پایان رقابتهای انفرادی بازیهای آسیایی ناگویا درباره عملکردش در این رقابتها گفت: در مرحله یکشانزدهم نهایی مقابل حریف ژاپنی کامبک خوبی داشتم و توانستم با وجود عقب افتادن ۴ بر صفر، مسابقه را برگردانم و با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی برسم.
وی ادامه داد: در مرحله یکهشتم نهایی نیز برابر دیگر نماینده ژاپن قرار گرفتم. مسابقه بسیار سختی بود. با اینکه دو تیر ۲۹ امتیازی زدم و بالاترین امتیاز را به ثبت رساندم، نتوانستم از آنها امتیاز بگیرم. فقط توانستم در دو ست با حریف رقابت کنم و در نهایت با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خوردم.
فلاح خاطرنشان کرد: با تمام توان جنگیدیم؛ نه فقط من، بلکه همه ورزشکاران تیم. هدفمان این بود که بتوانیم پرچم ایران را بالا نگه داریم و نتیجه تمام ماهها و سالهایی را که تمرین کردهایم، بگیریم، اما متأسفانه نتوانستم به نتیجهای که خودم میخواستم دست پیدا کنم.
ملیپوش ریکرو ایران افزود: امیدوارم سایر ملیپوشان ریکرو و کامپوند با مدال برگردند و بتوانند بخشی از خستگی ما را کم کنند.
وی درباره عملکرد خود و رکوردهای ثبتشده در این مسابقات گفت: رکورد شخصیمان را شکستیم و نسبت به بازیهای آسیایی قبلی ۳۳ امتیاز بالاتر رفتیم. سطح رکوردها در این مسابقات بسیار بالا بود با این حال، در بخش رکورد خیلی خوب کار کردیم و در مراحل حذفی هم جنگیدیم، اما آن چیزی که میخواستیم اتفاق نیفتاد و از این بابت خیلی ناراحت شدیم.
فلاح درباره شرایط سخت اردوهای تیم ملی نیز اظهار داشت: دو ماه دوری از خانواده خیلی زیاد است. ما دو ماه است که بدون وقفه اردوهایمان را ادامه میدهیم و خانوادههایمان را ندیدهایم. اینجا در شرایط سخت و آبوهوای خاصی تمرین و مسابقه دادیم. شاید مردم در جریان کامل شرایط آبوهوایی اینجا نباشند، اما در تمام این شرایط تا آخرین تیر با تمام توان جنگیدیم.
وی در پایان گفت: میدانم بچهها در ادامه مسابقات هم قرار است بجنگند. امیدوارم با جنگندگی، غیرت و عشقی که به ایران داریم بتوانیم در ادامه بازیها نتیجه خوبی بگیریم.