باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بابایی در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با تبریک روز آتش‌نشان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان اظهار کرد: روز هفتم مهر، روز آتش‌نشان را به همه عزیزان شاغل در این شغل شریف تبریک عرض می‌کنم و یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان را گرامی می‌داریم.

وی با اشاره به کاهش حریق در تهران افزود: خبر بسیار مسرت‌بخشی را مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اعلام کرد و آن اینکه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به شش ماهه مشابه سال ۱۴۰۴، شاهد ۸ درصد کاهش حریق در سطح شهر تهران بودیم. این واقعاً خبر بسیار مهمی است که خروجی یک سیاست‌گذاری درست در دوره ششم و اجرای دقیق آن در شهرداری تهران است.

بابایی ادامه داد: در طول سه، چهار دهه اخیر شاهد رشد حریق در سطح شهر تهران بودیم و تقریباً در دو دهه اخیر، سالیانه یک درصد رشد حریق در سطح شهر تهران داشتیم.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در دوره‌های گذشته گفت: سیاست‌گذاری‌ها در دوره‌های مختلف مدیریت شهری به این سمت بود که تا می‌توانند تجهیزات، امکانات و ایستگاه‌های آتش‌نشانی را ارتقا دهند.

وی افزود: خروجی این تصمیم چه بود؟ این بود که سرعت رسیدن آتش‌نشانان به محل حریق را کاهش می‌داد. به عنوان مثال، اگر پیش از این شش یا هفت دقیقه طول می‌کشید تا آتش‌نشانان به محل حریق برسند، اکنون این زمان به چهار دقیقه رسیده است. این یکی از استانداردهای حوزه آتش‌نشانی است که اقدام خوبی محسوب می‌شود، اما می‌بینیم که این مدل سیاست‌گذاری در طول دوره‌های مختلف شورا، موجب کاهش حریق نشده بود.

بابایی با بیان اینکه تهران دارای ۱۳۲ ایستگاه آتش‌نشانی است، گفت: اکنون ۶ هزار نیروی متخصص آتش‌نشانی و تجهیزات بسیار خوب و استانداردی در حوزه آتش‌نشانی داریم، اما این‌ها به تنهایی قادر به کاهش حریق نبودند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره ششم مدیریت شهری تصریح کرد: ما در ابتدای دوره ششم، در برنامه چهار ساله چهارم، توجه جدی به موضوع ایمنی و مدیریت بحران کردیم. اگر برنامه چهار ساله چهارم را ببینیم، برای نخستین بار در برنامه‌های چهار ساله، ۲۱ درصد از شاخص‌های احکام برنامه مربوط به حوزه ایمنی و مدیریت بحران است؛ یعنی ۹۴ شاخص از ۴۴۵ شاخص مربوط به ایمنی و مدیریت بحران است و یک پنجم شاخص‌های برنامه چهار ساله چهارم را در این حوزه تدوین کردیم.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بودجه حوزه ایمنی و مدیریت بحران از سال ۱۴۰۰ تا به امروز بیش از ۲۵ برابر افزایش داشته است؛ یعنی بودجه‌ای که در بودجه‌های سالیانه برای این حوزه در نظر گرفته شده، از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، اکنون به حدود ۱۵ همت رسیده است. این رشد بودجه نشان‌دهنده توجه این دوره مدیریت شهری به این حوزه است.

بابایی با بیان اینکه تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری حوزه ایمنی و توجه ویژه به موضوع پیشگیری از عوامل کاهش حریق بوده است، گفت: خروجی این تصمیمات و تغییر بنیادین در حوزه سیاست‌گذاری ایمنی و توجه ویژه این دوره مدیریت شهری به موضوع پیشگیری، باعث شد که خدا را شکر امروز شاهد کاهش ۸ درصدی حریق باشیم.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای ایمن‌سازی ساختمان‌های پرخطر اشاره کرد و افزود: امیدوار هستم که همین روند با هرچه سرعت بیشتر ادامه پیدا کند. یکی از خروجی‌های این اقدامات، توجه به ساختمان‌های بحرانی است؛ به‌طوری که تعداد ساختمان‌های بحرانی از ۱۲۹ ساختمان به ۴۸ ساختمان رسیده است.

بابایی ادامه داد: ۶۰۰ ساختمان ناایمنِ ردیف پرخطر از این ردیف خارج شده و ایمن‌سازی شده‌اند. همچنین توجه ویژه به ایمنی بیمارستان‌ها و سایر ساختمان‌ها، موجبات چنین عملکردی را فراهم کرده است.

عضو شورای شهر تهران در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم هر روز شاهد شهری ایمن و آماده باشیم.