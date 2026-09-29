باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر ایمان کاظمی جراح و متخصص مغز و ستون فقرات دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: بیمار خانم ۷۶ سالهای با علائمی از جمله ضعف یکطرفه اندامها و خوابآلودگی به بیمارستان مراجعه کرده بود که پس از بررسیهای تخصصی و مشاوره سرویس نورولوژی، وجود تومور مغزی در ناحیه تمپورال و پاریتال سمت راست و در مجاورت کف جمجمه تشخیص داده شد.
او افزود: پس از انجام بررسیهای لازم، جراحی با موفقیت انجام گرفت و تومور بهطور کامل تخلیه شد و بیمار پس از جراحی تحت مراقبت و پایش قرار گرفت.
علائم عصبی یکطرفه را جدی بگیرید
دکتر کاظمی با تأکید بر اهمیت توجه مردم به علائم هشداردهنده بیماریهای مغز و اعصاب، گفت: ضعف یکطرفه اندامها، حتی اگر خفیف باشد، همچنین خوابآلودگی غیرطبیعی و احساس گزگز یا بیحسی یکطرفه اندامها، بهویژه زمانی که دست و پا را بهصورت همزمان درگیر کند، باید جدی گرفته شود.
او افزود: در صورت مشاهده چنین علائمی، لازم است فرد در کوتاهترین زمان ممکن به پزشک یا بیمارستان مراجعه کند تا بررسیهای تخصصی و اقدامات تشخیصی لازم انجام شود.
ظرفیت انجام جراحیهای تخصصی مغز و اعصاب در بابل
جراح و متخصص مغز و ستون فقرات دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به ظرفیتهای درمانی موجود در بیمارستان شهید یحیینژاد بابل، گفت: امکان انجام جراحیهای تخصصی و پیچیده مغز و اعصاب در این بیمارستان فراهم است و چنین اعمال جراحی با بهرهگیری از ظرفیت پزشکان جراح و امکانات موجود در این مرکز انجام میشود.
او افزود: توسعه زیرساختهای درمانی، تجهیز مراکز بیمارستانی و فراهم کردن امکانات مورد نیاز، این امکان را فراهم میکند که خدمات تخصصی و پیشرفته در حوزههای مختلف درمانی در شهرستان بابل ارائه شود و بیماران برای دریافت این خدمات، کمتر نیازمند مراجعه به مراکز درمانی خارج از شهرستان باشند.
منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل