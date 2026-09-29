مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری با اشاره به سهم ۲۵ درصدی اقدامات بهداشت محیط در کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، بر ضرورت تدوین «پیوست سلامت» برای کلیه طرح‌ها و کارخانجات کلان در استان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - دکتر بنایی اظهار داشت: بهداشت محیط، کنترل عواملی از محیط است که می‌توانند بر سلامت انسان اثر سوء بگذارند؛ در واقع بهداشت محیط نماد عینی و قابل مشاهده *اعتماد عمومی* به سلامت جامعه و یکی از ارکان اساسی پیشگیری از بیماری‌ها است.

وی با اشاره به شعار روز جهانی بهداشت محیط با عنوان *«بهداشت محیط، همگام با علم، برای حفاظت از جوامع*»، هدف اصلی این نام‌گذاری را ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات محیطی و قدردانی از زحمات بازرسان این حوزه از سطح ستادی تا سطح مراکز خدمات جامع سلامت روستایی دانست و گفت: تلاش کارشناسان بهداشت محیط ایجاد سد دفاعی مستحکم برای قطع زنجیره انتقال بیماری‌هاست.

دکتر بنایی به نقش پررنگ عوامل محیطی در سلامت اشاره کرد و افزود: بر اساس ارزیابی‌ها، بیش از ۲۵ درصد از عوامل بیماری‌زا با اقدامات کنترلی و پیشگیرانه بهداشت محیط قابل مهار است. بازرسان بهداشت محیط استان امروزه با بهره‌گیری از تجهیزات پرتابل سنجش و آزمایشگاهی، با پایش مستمر مانع از گسترش عوامل بیماری‌زا در جامعه می‌شوند.

وی دو رسالت عمده بهداشت محیط را «*آموزش همگانی*» و *«نظارت و بازرسی میدانی*» خواند و تصریح کرد: در بخش آموزش، تمرکز بر تغییر نگرش و رفتار جامعه است؛ از جمله کاهش تولید پسماند، به حداقل رساندن استفاده از ظروف یک‌بارمصرف پلاستیکی و منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی به منظور نهادینه‌سازی فرهنگ خودمراقبتی.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان ادامه داد: در بخش نظارتی نیز بازدیدهای مستمر از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی، مدارس و بررسی کیفیت هوا، کنترل دخانیات و اطمینان از سلامت آب آشامیدنی در سطح استان به‌طور جدی در حال انجام است.

وی با اشاره به هم‌زمانی این ایام با آغاز سال تحصیلی جدید و لزوم آمادگی در برابر چالش‌های اقلیمی و بیماریهای نوپدید اظهار کرد: با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش استان، بسته‌های آموزشی و توصیه‌های بهداشتی در بستر سامانه «شاد» برای دانش‌آموزان و والدین بارگذاری می‌شود تا فرهنگ خودمراقبتی از دوران کودکی نهادینه گردد.

دکتر بنایی یکی از رویکردهای مهم سال‌های اخیر را الزام صنایع و پروژه‌های کلان توسعه‌ای به دریافت پیوست سلامت دانست و تصریح کرد: هر طرح بزرگ صنعتی، عمرانی و کارخانه‌ای علاوه بر الزامات و ارزیابی‌های زیست‌محیطی، نیازمند اخذ «پیوست سلامت» است تا کمترین آسیب و عارضه بهداشتی متوجه ساکنان پیرامون و محیط زیست آن منطقه در استان شود.

وی در پایان با تجلیل از بازرسان و کارشناسان نمونه بهداشت محیط در سطح استان خاطرنشان کرد: حفظ و ارتقای سلامت عمومی، نیازمند همکاری‌های بین‌بخشی و همراهی یکایک هم‌استانی‌هاست و بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشت محیط می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری در گسترش بیماری‌های واگیر و افت سلامت عمومی بر جای بگذارد.

برچسب ها: بهداشت محیط ، بیماری ها
خبرهای مرتبط
انجام بیش از ۳۴ هزار آزمایش در مرکز تشخیص بیماری‌های دامی دامپزشکی لرستان
کم نوشیدن آب چه عوارضی دارد؟
با رعایت این نکات خود را از بیماری‌های عفونی فصل سرما در امان نگه دارید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پاکبانِ دست پاک؛ وقتی شرافت، ارزش مادی را به زانو در می‌آورد
آخرین وضعیت شیوع آنفلوانزا و کرونا در چهارمحال و بختیاری
آخرین اخبار
آخرین وضعیت شیوع آنفلوانزا و کرونا در چهارمحال و بختیاری
پاکبانِ دست پاک؛ وقتی شرافت، ارزش مادی را به زانو در می‌آورد