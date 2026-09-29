دکتر بنایی اظهار داشت: بهداشت محیط، کنترل عواملی از محیط است که میتوانند بر سلامت انسان اثر سوء بگذارند؛ در واقع بهداشت محیط نماد عینی و قابل مشاهده *اعتماد عمومی* به سلامت جامعه و یکی از ارکان اساسی پیشگیری از بیماریها است.
وی با اشاره به شعار روز جهانی بهداشت محیط با عنوان *«بهداشت محیط، همگام با علم، برای حفاظت از جوامع*»، هدف اصلی این نامگذاری را ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات محیطی و قدردانی از زحمات بازرسان این حوزه از سطح ستادی تا سطح مراکز خدمات جامع سلامت روستایی دانست و گفت: تلاش کارشناسان بهداشت محیط ایجاد سد دفاعی مستحکم برای قطع زنجیره انتقال بیماریهاست.
دکتر بنایی به نقش پررنگ عوامل محیطی در سلامت اشاره کرد و افزود: بر اساس ارزیابیها، بیش از ۲۵ درصد از عوامل بیماریزا با اقدامات کنترلی و پیشگیرانه بهداشت محیط قابل مهار است. بازرسان بهداشت محیط استان امروزه با بهرهگیری از تجهیزات پرتابل سنجش و آزمایشگاهی، با پایش مستمر مانع از گسترش عوامل بیماریزا در جامعه میشوند.
وی دو رسالت عمده بهداشت محیط را «*آموزش همگانی*» و *«نظارت و بازرسی میدانی*» خواند و تصریح کرد: در بخش آموزش، تمرکز بر تغییر نگرش و رفتار جامعه است؛ از جمله کاهش تولید پسماند، به حداقل رساندن استفاده از ظروف یکبارمصرف پلاستیکی و منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی به منظور نهادینهسازی فرهنگ خودمراقبتی.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان ادامه داد: در بخش نظارتی نیز بازدیدهای مستمر از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی، مدارس و بررسی کیفیت هوا، کنترل دخانیات و اطمینان از سلامت آب آشامیدنی در سطح استان بهطور جدی در حال انجام است.
وی با اشاره به همزمانی این ایام با آغاز سال تحصیلی جدید و لزوم آمادگی در برابر چالشهای اقلیمی و بیماریهای نوپدید اظهار کرد: با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش استان، بستههای آموزشی و توصیههای بهداشتی در بستر سامانه «شاد» برای دانشآموزان و والدین بارگذاری میشود تا فرهنگ خودمراقبتی از دوران کودکی نهادینه گردد.
دکتر بنایی یکی از رویکردهای مهم سالهای اخیر را الزام صنایع و پروژههای کلان توسعهای به دریافت پیوست سلامت دانست و تصریح کرد: هر طرح بزرگ صنعتی، عمرانی و کارخانهای علاوه بر الزامات و ارزیابیهای زیستمحیطی، نیازمند اخذ «پیوست سلامت» است تا کمترین آسیب و عارضه بهداشتی متوجه ساکنان پیرامون و محیط زیست آن منطقه در استان شود.
وی در پایان با تجلیل از بازرسان و کارشناسان نمونه بهداشت محیط در سطح استان خاطرنشان کرد: حفظ و ارتقای سلامت عمومی، نیازمند همکاریهای بینبخشی و همراهی یکایک هماستانیهاست و بیتوجهی به دستورالعملهای بهداشت محیط میتواند تبعات جبرانناپذیری در گسترش بیماریهای واگیر و افت سلامت عمومی بر جای بگذارد.