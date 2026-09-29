باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - هوشنگ صیدالی مدیر امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در برنامه رادیو اقتصاد از اجرای موفق برنامه تعمیرات اساسی در سال جاری، پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد و افزود: تعدادی از تاسیسات ما در این جنگ آسیب دید که بخشی از آن بازگردانی شد و بخشی نیز تا سال آینده بازگردانده میشوند.
وی عنوان کرد: بخش قابلتوجهی از فعالیتهای تعمیراتی با اتکا به ظرفیتهای داخلی، دانش و تجربه متخصصان مجتمع و اقدامات نوآورانه انجام شد و امیدواریم امسال را بدون مشکل سپری کنیم.
مدیر امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: سال گذشته ۸۵ درصد مصرف گاز در فصل زمستان به بخش خانگی و صنایع جزء اختصاص پیدا کرد و این منطقی نیست و باید شرایط را طوری پیش برد که صنعت درمدار تولید بماند.
صیدالی ضمن توصیه به مشترکین یاداور شد: انتظار داریم مشترکین با مصرف بهینه صرفه جویی در مصارف داشته باشند.
وی افزود: برای رسیدن به عدالت و بهرهمندی همه آحاد کشور از انرژی پایدار و صنعت کشور لازم است این صرفهجویی شکل بگیرد.
مدیر امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایرانبا تأکید بر اهمیت استمرار مدیریت مصرف انرژی و همراهی مصرفکنندگان با صنعتگران حوزه گاز گفت: در کنار تلاش صنعت گاز برای تأمین پایدار انرژی، مدیریت مصرف از سوی مصرفکنندگان و همراهی مردم با صنعتگران حوزه گاز اهمیت ویژهای دارد و انتظار میرود هموطنان عزیز، بهویژه در روزهای سرد سال، با رعایت الگوی مصرف، صرفهجویی و مصرف بهینه گاز را سرلوحه قرار دهند تا امکان بهرهمندی پایدار همه هموطنان از این نعمت ملی فراهم باشد.
صیدالی: سال گذشته بر صنایع نیز محدودیتهایی میگذاشتیم و در صورت همراهی مردم امسال این صنایع از جمله نیاز نیروگاهها به گاز دچار کمبود نخواهند شد.
وی افزود: مسئله دما در این مصرف تاثیرگذار است و با کاهش دما مصرف تغییر میکند و گرمایش مورد نیاز مردم از طریق افزایش مصرف تامین میشود.
مدیر امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: بر اساس سوابق و برآوردها، اگر تنها یک درجه سانتیگراد در زمان پیک مصرف از مصرف بخش خانگی و تجاری کاسته شود شاهد تغییرات مناسب خواهیم بود.
صیدالی از همراهی بخش خانگی خبر داد و اظهار کرد: صنایع از اواخر پاییز با محدودیت روبرو خواهند شد تا مردم دچار قطع گاز نشوند و امیدواریم امسال این اتفاق رخ ندهد و مردم با همراهی و حداکثر صرفهجویی به سمت بهینه مصرف کردن بروند.
وی افزود: با پلکانی شدن هزینه گرمایش خانگی سعی شده بخش خانگی در مدار واقع شود.
مدیر امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از شروع فصل سرما به عنوان اغاز بررسی میدانی برا یمصرف بهینه خبر داد و گفت: هرچه دما پایینتر شود مصرف افزایش یافته و ما نیاز به صرفهجویی و مصرف بهینه هستیم.
صیدالی خاطرنشان کرد: رعایت دمای رفاه میتواند ضمن تأمین آسایش، به حفظ تعادل در شبکه گاز کمک کند تا زنجیره تأمین بتواند بدون اختلال به مردم خدمترسانی داشته باشد.