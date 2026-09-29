باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفیراد - فاطمه مهاجرانی امروز سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ در نشست خبری هفتگی خود، با مرور برنامههای سومین حضور رئیسجمهور پزشکیان در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل بازتاب عزت و اقتدار ایران بود؛ ترکیب کردن صدای مظلومیت مردم ایران و اقتدار کشورمان اقدام هنرمندانهای بود که رئیسجمهور به درستی انجام دادند.
وی افزود: رئیسجمهور تأکید کرد که ما آغازگر جنگ نبودهایم؛ ما بیش از سه قرن است که آغازگر جنگی نبودهایم، اما در دفاع بسیار مصمم هستیم، همانطور که اکنون در هفته دفاع مقدس هستیم و از تمامی زنان و مردان بزرگی که جان عزیز خود را برای دفاع از این آب و خاک تقدیم کردند، یاد میکنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به تاکیدات رئیسجمهور بر دوستی با همسایگان و کشورهای منطقه، تصریح کرد: همچنین حق دفاع مشروع که طبق قوانین سازمان ملل برای هر کشوری به رسمیت شناخته شده است، مورد تأکید قرار گرفت؛ دکتر پزشکیان تأکید کردند که ما از جنگ نمیگریزیم و نمیترسیم و از مذاکره نیز نمیگریزیم. مقاومت، واکنش طبیعی هر موجودی است؛ حتماً وقتی به موجودی ظلم میکنیم، او مقاومت نشان خواهد داد.
اقدامات حقوقی دولت برای پیگیری جنایات آمریکا در میناب و لامرد
مهاجرانی با تشریح اقدامات دولت برای پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بینالمللی، گفت: پرونده حقوقی پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از جنگ ۱۲ روزه آغاز شد، این پیگیریها پس از حوادث دیماه و نیز جنگ رمضان تشدید شد (بهویژه پس از فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشگاه لامرد). باید توجه داشت که اقدامات حقوقی، فرآیندهایی زمانبر است، اما دولت به جد در حال پیگیری این موضوع است.
وی افزود: فرآیند جمعآوری پروندهها و شکایات این پرونده در شعبه ۵۵ دادگستری تهران آغاز شده است، حتی در میادین نیز پایگاههایی برای جمعآوری شکایات فعال شدهاند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بهویژه در بخش بینالملل متولی این امر بوده و به دنبال پیگیری حقوق حقه مردم ایران است.
تحریمهای هوایی آمریکا مصداق قلدرمآبی است
سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبتهای خود در واکنش به تحریمهای هوایی جدید آمریکا علیه کشورمان، گفت: لازم است از مردم عزیز عراق تشکر کنم، مردمی که به جهت پیوند عمیق تمدنی با ما، پیگیر لغو این قانون قلدرمآبانه هستند.
مهاجرانی با تاکید بر اینکه آنچه امروز بر سر پروازهای ما میآید، مصداق قلدرمآبی آمریکاست، بیان کرد: در این خصوص شکایتی به نهادهای جهانی همچون ایکائو ارسال شده است، دولت به جد پیگیر مسائل حقوقی و قانونی است، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور نیز اطلاعیهای در این زمینه صادر کرده است.
وی با بیان اینکه دولت همواره به دنبال حل دیپلماتیک مسائل است، اظهار کرد: مذاکرات ما در حال انجام است و معتقدیم که موضوعات محلی و منطقهای را باید در منطقه حل و فصل کرد.
مخالفت دولت با اصل نفوذ نیست، با نحوه اجرای طرح است
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص موضع دولت نسبت به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان که در مجلس شورای اسلامی در جریان است، تاکید کرد: هیچ ایرانیِ وطندوستی با نفوذ موافق نیست و به طور قطع هر ایرانی واقعی و وطندوستی با هرگونه نفوذ مخالف است، اما نگرانیای که وجود دارد و دولت نیز به صورت رسمی و مکتوب مخالفت خود را با مفاد این طرح اعلام کرده است، در واقع با اصل طرح نیست بلکه با نحوه اجرای آن است.
مهاجرانی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب و تاکیدات ایشان به مقابله با نفوذ، اضافه کرد: دولت با این اصل که نفوذ نباید صورت گیرد، صد در صد موافق است، اما در مورد اینکه چگونه این موضوع را مدیریت کنیم، نظراتی داریم که به صورت مکتوب و رسمی به مجلس شورای اسلامی اعلام کردهایم.
وی گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری در کمیسیونهای مربوطه حضور دارد، برای قضاوت نهایی باید منتظر خروجی کار بمانیم، اما دولت دغدغهها و نگرانیهای خود را در حوزههای مختلف، از جمله در امور علمی، حفظ سرمایههای انسانی و اقتصادی دارد و به صراحت اعلام کرده است.
مبلغ کالابرگ حتما افزایش مییابد
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ، خاطر نشان کرد: دولت به هیچ عنوان گرانیها را انکار نمیکند و بر فشار اقتصادی که بر مردم وارد میشود نیز واقف هستیم، دشمن با فشار اقتصادی سفرههای مردم را هدف قرار داده است، هدف نیز به زانو درآوردن مردم است، اما هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
مهاجرانی تاکید کرد: همانگونه که رئیسجمهور قول دادهاند، رقم کالابرگ افزایش خواهد یافت هرچند که به واسطه شرایط جنگی، اولویتهای هزینهکرد نیز جابجا شده است. براثر جنگ بیش از ۲ هزار نقطه از زیرساختهای برق مورد اصابت قرار گرفته است که نیاز به ترمیم و اصلاح دارد.
وی اضافه کرد: بدیهی است که در راستای ارتقای عدالت اجتماعی و کمک به تأمین معیشت، این طرح آغاز شده است و در راستای توجه به گروههای کمدرآمد، انشاءالله شاهد افزایش رقم کالابرگ خواهیم بود.
توصیه سخنگوی دولت به رعایت دمای ۲۰ درجه در زمستان
سخنگوی دولت با اشاره به ناترازیهای انرژی که دولت از ابتدا با آن مواجه بوده است، گفت: خوشبختانه با همراهی مردم شرایط ناترازی زمستان ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را پشت سر گذاشتیم؛ از سوی دیگر شاهد حملات دشمن به زیرساختهای انرژی کشورمان بودیم که به کاهش ۲۳۰ میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز کشورمان نیز شد، در این مدت تلاش شد که ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت به چرخه تولید بازگردد.
مهاجرانی با تاکید بر اینکه موضوع تامین انرژی صنعت برای دولت بسیار حائز اهمیت است، افزود: دولت تلاش میکند که با هماهنگی شورای عالی انرژی و وزارت کشور، در عین حالی که چراغ صنعت را روشن نگه میدارد، کمک کند تا خانههای مردم نیز دچار مشکل نشود.
وی احتمال کمبود انرژی در استانهای شمالی را بیش از سایر استانها دانست و تاکید کرد: به استانداران این استانها هشدارهای لازم ابلاغ شده است و تمهیداتی نیز اتخاذ شده تا زندگی مردم دچار مشکل نشود و امیدواریم که انشاءالله با همراهی مردم و تنظیم دمای موتورخانهها، بخاریها و انواع پکیجها و دستگاههای حرارتی بر روی ۲۰ درجه، بتوانیم در زمستان با حداقل خاموشی و حداقل مشکل برای مردم عزیز کشورمان عبور کنیم.
دیپلماسی و دفاع ۲ بازوی تأمین منافع ملی/ برای شرایط دشوار آمادگی کامل داریم
سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبتهای خود، دیپلماسی و دفاع را دو بازوی مهم تأمین منافع ملی دانست و تاکید کرد: جنگ و دیپلماسی دو راهبرد در راستای حفظ منافع ملی محسوب میشوند که دولت در موقعیت مناسب با نهایت قدرت از آنها استفاده میکند. دولت از زمان آغاز مذاکرات و پیش از جنگ ۱۲ روزه، میدانست که نباید به مذاکرات دل بست و برنامههای کشور را نیز بدان گره نزده است.
مهاجرانی افزود: دولت خود را برای سناریوهای گوناگون آماده کرده است؛ در همین راستا افزایش بهرهبرداری از پروژهها ناشی از همین رویکرد است، هیچ یک از مسائل کشور به مذاکرات گره نخورده و کشور برای سختترین شرایط مهیا شده است.
وی تصریح کرد: دولت برای حفظ منافع ملی و امنیت مردم، هر اقدامی لازم باشد انجام خواهد داد و برای شرایط دشوار آمادگی کامل داشته و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به برنامه دولت برای استفاده از ظرفیتهای منطقهای، دسترسی به بازارها و شرکای تجاری جدید، گفت: بحمدالله امور کشور تاکنون به خوبی پیش رفته است، تنها موضوع گرانی باقی میمانده که از پیامدهای جنگ است و دولت آن را میپذیرد.
طرح تغییر ضابطه حریم تخت جمشید متوقف شد
مهاجرانی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دولت برای مقابله با آسیب به تختجمشید و تخریب حدود ۸۰ اثر باستانی مرودشت، اظهار کرد: ما سه گونه حریم داریم؛ در حریم مرحله یک هیچ گونه تغییری نباید صورت بگیرد و اصطلاحا «آجر روی آجر» نباید بیاید. در حریم مرحله دو، در شورای عالی شهرسازی طرح الحاق روستای مهدیه به شهرستان مرودشت برای استفاده از خدمات شهری داده شده بود، اما دغدغه وزارت میراث آن بود که ممکن است به جای دریافت خدمات شهری منجر به ساخت و ساز شهری شود، لذا با این طرح مخالفت کرد.
وی اعلام کرد: با هماهنگی وزرای راه و شهرسازی و میراث فرهنگی این موضوع متوقف شده است و طرحی که اکنون دنبال میشود برنامه مدونی در حوزه گسترش بوم گردی است و گونهای طراحی شده تا هم به اقتصاد مردم کمک کند و هم حفظ و سلامتی آثار باستانی را تضمین کند.
افزایش حقوق باید در چهارچوب قانوی و در شورای عالی کار مصوب شود
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارمندان در سال جاری، گفت: هرگونه تصمیمگیری در حوزه حقوق و دستمزد باید در چارچوبِ قانونی و در شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، اتخاذ و تصویب شود.
مهاجرانی بیان کرد: همچنین باید شرایط بخش خصوصی را نیز بهطور کامل درک کنیم و توازن لازم را برقرار سازیم تا این تصمیم ضمن حمایت از کارگران، با توان اجرایی کارفرمایان نیز سازگار باشد.
وی توضیح داد: مهمترین عاملی که ایجاد تورم میکند، نبود منابع پایدار است. در شرایط فعلی نیز تلاش میکنیم که دستیابی به منابع پایدار را تسهیل کنیم تا بتوانیم صرف موضوعاتی از جنس کالابرگ و معیشت مردم کنیم، لذا در حوزه حقوق کارکنان دولت، به جهت شرایطی که در آن قرار داریم، تصمیمی برای افزایش نداریم. میدانیم که فشار اقتصادی برای مردم دشوار است از این رو سازمانها نیز تلاش میکنند که با ارائه رفاهیات، مقداری از این فشارها را کاهش دهند، اما میدانیم که کفایت نمیکند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال درخصوص برنامه دولت برای حذف چهار صفر از پول ملی و اینکه آیا این احتمال وجود دارد که تعداد صفرهای حذف شده افزایش یابد؟ گفت: با توجه به اینکه قانون فوق ابلاغ شده، باید وارد فاز اجرا شود و زمانبندی و نحوه اجرا در بانک مرکزی در فرایند تدوین قرار دارد.
مهاجرانی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که برای اجرای این قانون نیازمند ثبات حداقلی است، لذا همکاران ما در بانک مرکزی در حال تدوین فرایندهای اجرایی هستند و اطلاعات تکمیلی در این زمینه توسط آنان منتشر خواهد شد.
طلب گندم کاران پرداخت میشود
وی در بخشی از نشست خبری با بیان اینکه ما شهر میناب را با عنوان «نیمکتهای خالی» گرامی میداریم، گفت: همچنین آغاز سال تحصیلی در دانشگاهها را که با رسم زیبای اهتزاز پرچم توسط وزیر علوم همراه بود، گرامی میداریم. مجدداً لازم است ذکر شود که هفته دفاع مقدس را به تمامی عزیزانی که جهت دفاع از این مرز و بوم جان خود را فدا کردهاند چه در مقام شهید، چه در مقام جانباز و چه در مقام آزادگان تسلیت گفته و گرامی بداریم و بدانیم که ما وامدار این عزیزان هستیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: مجموعه طلب گندمکاران در سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ همت بود که در سال جاری به ۴۵۰ همت رسید؛ بدین معنا که تعهدات مربوط به خرید گندم در حوزه گندمکاران، نسبت به سال قبل حدود سه برابر افزایش یافته است که بیش از ۸۰ درصد این رقم پرداخت شده و تا پایان ماه مهر نیز مابقی آن، مطابق با تعهداتی که سازمان برنامه ارائه داده است، پرداخت خواهد شد.
سخنگوی دولت افزود: همچنین در این فرصت لازم است به کشاورزان عزیزمان که سال آبی و سال زراعی را آغاز نمودهاند، خدا قوت بگویم. همانطور که وزیر کشاورزی اعلام کرد، ۸۵ درصد از تولیدات مواد غذایی ما وابسته به داخل است و این امر را مدیون تلاشهای عزیزان در حوزه کشاورزی میدانیم.
میزان ارز مورد نیاز دارو تأمین شده است
مهاجرانی افزود: میزان ارز مورد نیاز دارو تأمین شده است و میزان داروهایی که به جهت شرایط تحریمی با آنها مواجه هستیم و در کشور موجود نبود، از ۶۴ قلم به ۳۲ قلم کاهش یافته است. در خصوص دارو، تلاشهای وافری توسط شخص رئیسجمهور انجام شده است.
وی با اشاره به نتایج سفر وزیر راه و شهرسازی به استان سیستان و بلوچستان، گفت: بهرهبرداری از ۶۳۳ واحد مسکن محرومین و ۲۸۱ کیلومتر راه اصلی و بزرگراهی در این استان صورت گرفت. در ابتدای دهه ۹۰ میلادی، میانگین ساخت راه در استان سیستان و بلوچستان ۵ کیلومتر بود، این رقم در پایان دهه ۹۰ به حدود ۴۰ کیلومتر رسید و امروز طبق اذعان استاندار، این رقم به ۱۸۰ کیلومتر رسیده است.
سخنگوی دولت اضافه کرد: این امر نشاندهنده آن است که ما امروز در استان سیستان و بلوچستان یک کارگاه بزرگ عمرانی در اختیار داریم. ابتکار بسیار خوب در انتخاب استانداران بومی و اعتماد به پیمانکاران محلی، به خوبی در حال پاسخگویی و نتیجه دادن است.
مهاجرانی گفت: بیش از ۳۰۰۰ پروژه گردشگری با سرمایهگذاری ۱۳۰۰ همت در کشور در حال اجرا است و ۲۴۶ پروژه در ۲۷ استان با حضور رئیسجمهور به صورت همزمان به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان اینکه امروز ۷ مهر، روز آتشنشان است، اظهار کرد: از تمامی آتشنشانان عزیزی که ما آنها را تنها در میان آتش میبینیم، یاد کنیم و بدانیم که آنها یکی از سه دستگاه اصلی هستند که در ایام این دو جنگ سخت، در کنار اورژانس و هلال احمر، همراه مردم بودهاند. تأکید میکنم که آتشنشانها در بزنگاههای سخت همواره فعال هستند، برای نمونه در حادثه بندر شهید رجایی، یکی از آتشنشانهای فعال، آتشنشانی تهران بود که با وجود داشتن مسافت طولانی، تلاش کرد تا نقش بسیار خوبی را ایفا نماید و همچنین امروز روز جهانی ناشنوایان است که جای دارد این روز را به تمامی ناشنوایان عزیز تبریک بگوییم.
سخنگوی دولت گفت: همه ما از دستاوردهای بسیار ارزشمند ورزشکاران ایران در ژاپن، بهویژه دختران ورزشکار، به وجد آمدهایم و این نشان میدهد هر کجا که فرصت را به شکلی مناسب به دختران بدهیم، قطعاً نتایج بسیار ارزشمندی خواهیم گرفت. من به تمامی کسانی که در این رویداد، از جمله در رشته ژیمناستیک زنان، پیشگام بودهاند تبریک میگویم.