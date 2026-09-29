باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حجت‌الاسلام سید حمید گلپایگانی صبح امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه هزار و ۱۵۰ بیمار پروانه‌ای دارای پرونده رسمی در انجمن هستند، اظهار کرد: پانسمان برای بیماران پروانه‌ای اهمیت حیاتی دارد و انجمن با دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در ارتباط است و پانسمان و کمک‌های مالی به حساب بیماران در نقاط مختلف کشور واریز می‌شود.

وی افزود: برخی خدمات تخصصی بیماران پروانه‌ای از جمله خدمات دندانپزشکی و بالن مری در تهران ارائه می‌شود، اما گاهی بیمار به دانشگاهی معرفی می‌شود که اساساً دانشکده دندانپزشکی ندارد.

مدیرعامل انجمن بیماران پروانه‌ای با اشاره به درخواست‌های مکرر این انجمن برای دیدار با وزیر بهداشت گفت: طی دو سال گذشته هفت بار درخواست ملاقات داشتیم، اما این درخواست‌ها پذیرفته نشد. ما انتظار نداریم مسئولان همه مشکلات را در یک جلسه حل کنند؛ فقط می‌خواهیم بتوانیم مشکلات بیماران را مستقیم منتقل و درباره راهکار‌ها گفت‌و‌گو کنیم.

گلپایگانی ادامه داد: در دولت‌های گذشته، وزیر بهداشت به‌صورت منظم با انجمن‌های بیماران دیدار می‌کرد و مسائل از طریق معاونت‌های مربوطه پیگیری می‌شد. انتظار ما نیز ایجاد چنین سازوکار تعاملی با انجمن‌های بیماران خاص است.

وی درباره وضعیت تأمین پانسمان بیماران پروانه‌ای گفت: پانسمان‌های مورد نیاز بیماران از مسیر‌های مختلف تأمین می‌شود و سازمان غذا و دارو نیز برای تهیه آن تلاش می‌کند، اما در مواردی پانسمان با فاصله زمانی اندکی تا تاریخ انقضا در اختیار انجمن قرار می‌گیرد که این موضوع مشکلاتی ایجاد می‌کند.

مدیرعامل انجمن بیماران پروانه‌ای با اشاره به آثار تحریم‌ها بر تأمین پانسمان گفت: از زمان تشدید تحریم‌ها، ۱۵ نفر از بیماران پروانه‌ای جان خود را از دست داده‌اند. شرکت تولیدکننده پانسمان در سوئد در پاسخ به درخواست انجمن، به دلیل تحریم‌ها از اختصاص این محصول به ایران خودداری کرد.

گلپایگانی افزود: پس از این اتفاق، نهاد‌های نظارتی، سازمان غذا و دارو و خیرین برای تأمین پانسمان وارد عمل شدند و از مسیر‌های مختلف تلاش شد این نیاز بیماران تأمین شود.

تشکیل پرونده قضایی علیه آمریکا با شکایت ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای

وی با اشاره به پیگیری قضایی آثار تحریم‌ها اظهار کرد: با مطالبه بیماران، موضوع شکایت از دولت آمریکا درباره تحریم پانسمان‌ها پیگیری شد و با همکاری وزارت امور خارجه، دستگاه قضایی، نهاد‌های امنیتی و نیرو‌های مسلح، در سال ۱۴۰۰ پرونده‌ای در شعبه ۵۵ دادگاه کیفری یک تشکیل شد.

مدیرعامل انجمن بیماران پروانه‌ای ادامه داد: در این پرونده ۷۷۱ نفر به‌عنوان خواهان ثبت شدند و شکایت علیه ۳۰ شخص حقیقی و حقوقی از جمله دولت آمریکا مطرح شد. در سال ۱۴۰۲ نیز رأی صادر شد.

گلپایگانی گفت: پس از صدور رأی، یک محموله نفتی متعلق به آمریکا با دستور دستگاه قضایی توقیف شد و پس از فروش، وجوه حاصل از آن در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت تا مطابق حکم و تصمیم قضایی میان بزه‌دیدگان توزیع شود.

وی افزود: در دوم شهریور ۱۴۰۵ در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی امور بین‌الملل به ریاست قاضی حسین‌زاده، درباره نحوه تخصیص این وجوه تصمیم‌گیری شد و در ادامه، منابع مالی از مسیر بانک مرکزی در اختیار بانک عامل قرار گرفت.

۶۸۰ بیمار غرامت خود را دریافت کردند

مدیرعامل انجمن بیماران پروانه‌ای با بیان اینکه در مجموع ۷۷۱ نفر در پرونده قضایی مشمول دریافت غرامت شناخته شدند، اظهار کرد: از این تعداد، برای ۶۸۰ نفر حساب افتتاح و وجوه مربوطه در اختیار آنان قرار گرفته است.

وی افزود: ۹۱ نفر از افراد مشمول این پرونده درگذشته‌اند و درباره نحوه تعیین تکلیف وجوه مربوط به آنان، از دستگاه قضایی درخواست تعیین تکلیف کرده‌ایم تا مطابق دستور مقام قضایی اقدام شود.

گلپایگانی گفت: بخش قابل توجهی از وجوه به بیماران پرداخت شده و بانک ملت نیز در این زمینه همکاری مناسبی داشته است؛ با این حال از بانک درخواست کرده‌ایم روند پرداخت به بیمارانی که در شهر محل سکونت خود شعبه ارزی ندارند، تسریع شود.

۳۵۰ بیمار پروانه‌ای در پرونده غرامت حضور ندارند

وی با اشاره به وضعیت حدود ۳۵۰ بیمار پروانه‌ای که در پرونده قضایی حضور نداشتند، اظهار کرد: این افراد به دلایل مختلف در زمان تشکیل پرونده و اعطای وکالت در فهرست خواهان‌ها قرار نگرفتند و اکنون نیز اضافه شدن آنان به پرونده نیازمند تصمیم مقام قضایی است.

مدیرعامل انجمن بیماران پروانه‌ای ادامه داد: از قوه قضاییه درخواست کرده‌ایم امکان بررسی حقوقی وضعیت این بیماران نیز مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر این موضوع در حال پیگیری است و ما تابع تصمیم مقام قضایی هستیم.

گلپایگانی تأکید کرد: خدمات انجمن به بیماران ارتباطی با حضور یا عدم حضور آنان در این پرونده ندارد و هیچ بیماری به دلیل ندادن وکالت از خدمات درمانی، پانسمان یا دارو محروم نخواهد شد.

وی افزود: برای این گروه از بیماران نیز در زمینه مشکلات معیشتی، درمانی، جراحی، دندانپزشکی، دارو و پانسمان اقدامات حمایتی ادامه خواهد داشت و در صورت تصویب هیئت‌مدیره انجمن، کمک‌های بیشتری به آنان اختصاص می‌یابد.

بنیاد بیماری‌های خاص سهم بیماران پروانه‌ای از منابع را اعلام کند

مدیرعامل انجمن بیماران پروانه‌ای همچنین با اشاره به مکاتبات این انجمن با بنیاد امور بیماری‌های خاص گفت: مکاتبات متعددی با این بنیاد داشته‌ایم و انتظار داریم در جلسه‌ای مشترک درباره سهم بیماران پروانه‌ای از منابع و نحوه اختصاص آن شفاف‌سازی شود.

گلپایگانی افزود: طبق قانون، موضوع حسابرسی و شفافیت مالی باید قابل بررسی باشد و ما نیز خواستار شفاف شدن سهم بیماران پروانه‌ای از منابع مربوط به بیماری‌های خاص هستیم.

وی با اشاره به مشکلات پوشش بیمه‌ای بیماران پروانه‌ای گفت: برخی اقلام مورد نیاز این بیماران از نگاه بیمه‌ای در گروه‌های معمول مانند محصولات آرایشی یا بهداشتی قرار می‌گیرند، در حالی که برای بیمار کاربرد درمانی دارند. در حوزه دندانپزشکی نیز مبالغی که بیمه‌ها پرداخت می‌کنند با هزینه واقعی خدمات فاصله زیادی دارد.

گلپایگانی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به بیماران خاص اظهار کرد: مطالبه ما از مسئولان، ایجاد سازوکار مشخص برای شنیدن مشکلات بیماران و رسیدگی به نیاز‌های آنان است. بیماران پروانه‌ای علاوه بر پانسمان و دارو، با مشکلات معیشتی، درمانی، دندانپزشکی و سایر هزینه‌های سنگین مواجه هستند و انتظار داریم این مسائل در سطح تصمیم‌گیری‌های وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مسئول مورد توجه قرار گیرد.