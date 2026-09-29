باشگاه خبرنگاران جوان- فرزانه بهرامی در گردهمایی خانواده‌های کودکان دارای اختلالات شنوایی که به‌مناسبت هفته جهانی ناشنوایان (۲ تا ۸ مهرماه) در پارک سپیدار سنندج برگزار شد، ضمن تبریک این هفته، از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمانی و آموزشی مراکز تخصصی ناشنوایان به‌ویژه مجموعه مراکز «هه‌تاو، کاژه و هه‌ریاد» در ارائه خدمات به جامعه هدف قدردانی کرد.

این مراسم با حضور معاون سلامت اجتماعی، رئیس اورژانس اجتماعی و مسئول حراست اداره کل بهزیستی استان کردستان برگزار شد و فرصتی برای بررسی چالش‌ها و دستاورد‌های حوزه توانبخشی فراهم آورد.

بهرامی در این نشست با ارائه آماری از اقدامات انجام‌شده در حوزه غربالگری شنوایی، اظهار داشت: برنامه‌های پایش شنوایی نوزادان و کودکان با هدف پیشگیری از معلولیت‌های شدید به‌طور مستمر در حال اجراست؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۵۸ هزار نوزاد و کودک ۳ تا ۵ سال مورد پایش قرار گرفتند.

معاون توانبخشی بهزیستی کردستان افزود: این روند در سال جاری نیز با جدیت پیگیری شده است و در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۸ هزار نوزاد و کودک در سطح استان مورد غربالگری شنوایی قرار گرفتند که این اقدام، گامی کلیدی برای تشخیص به‌موقع و مداخله مؤثر درمانی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت ۵ مرکز خانواده و کودک کم‌شنوا و ناشنوا در استان، گفت: این مراکز با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی شامل کارشناسان کاردرمانی، روان‌شناسی و گفتاردرمانی، خدمات ویژه‌ای ارائه می‌دهند که خوشبختانه منجر به موفقیت‌های چشمگیری در زمینه توانمندسازی کودکان و فراهم‌سازی زمینه ورود آنان به مدارس عادی و تحصیل در کنار سایر دانش‌آموزان شده است.

بهرامی همچنین به حمایت‌های مالی سازمان اشاره کرد و افزود: در ۶ ماهه نخست سال جاری، مبلغ ۷ میلیارد تومان صرف خرید سمعک برای مددجویان استان شده است تا دغدغه‌های خانواده‌ها در تأمین تجهیزات کمک‌شنوایی کاهش یابد.

معاون توانبخشی بهزیستی کردستان در پایان با تأکید بر سیاست‌های حمایتی دولت، از خانواده‌ها خواست تا با بهره‌گیری از فرصت طلایی رشد کودک و پیگیری‌های مستمر در طرح‌های غربالگری، از خدمات رایگان کاشت حلزون برای بهبود کیفیت زندگی فرزندان خود استفاده کنند و زمینه را برای حضور مستقل و اجتماعی آنان فراهم سازند.

منبع: بهزیستی کردستان