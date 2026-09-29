بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - اندیشمند سرشناس آمریکایی گفت: در جهان، بهویژه در مناطقی مانند اروپا، بحران بسیار شدیدی در زمینه دیزل وجود دارد، آنها بهشدت به دیزل نیاز دارند این مسئله پیامدهای ویرانگری برای اروپا خواهد داشت. بنابراین در بخشهای مختلف اقتصاد جهانی فشار بسیار شدیدی در حال شکلگیری است.
او افزود: ایرانیها اکنون اهرمهای فشار زیادی در برابر ایالات متحده در اختیار دارند به همین دلیل به این مسیر ادامه خواهند داد، زیرا آنها نیز منافع مهمی در ادامه این روند دارند.