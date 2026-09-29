باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 اقتصاد جهانی، قربانی جنگ‌افروزی آمریکا! + فیلم

اندیشمند سرشناس آمریکایی گفت: ایران اهرم‌های فشار بزرگی در برابر آمریکا دارد، ما به مرز بحران نفتی نزدیک می‌شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - اندیشمند سرشناس آمریکایی گفت: در جهان، به‌ویژه در مناطقی مانند اروپا، بحران بسیار شدیدی در زمینه دیزل وجود دارد، آنها به‌شدت به دیزل نیاز دارند این مسئله پیامدهای ویرانگری برای اروپا خواهد داشت. بنابراین در بخش‌های مختلف اقتصاد جهانی فشار بسیار شدیدی در حال شکل‌گیری است.

او افزود: ایرانی‌ها اکنون اهرم‌های فشار زیادی در برابر ایالات متحده در اختیار دارند به همین دلیل  به این مسیر ادامه خواهند داد، زیرا آنها نیز منافع مهمی در ادامه این روند دارند.

 
مطالب مرتبط
 اقتصاد جهانی، قربانی جنگ‌افروزی آمریکا! + فیلم
young journalists club

پزشکیان: با اراده مشترک، مناسبات ایران و ازبکستان را تعمیق می‌بخشیم

 اقتصاد جهانی، قربانی جنگ‌افروزی آمریکا! + فیلم
young journalists club

هشدار آمریکا به ایران درباره تصویب لویح FATF

 اقتصاد جهانی، قربانی جنگ‌افروزی آمریکا! + فیلم
young journalists club

هوک: هر کاری برای کاهش تنش با ایران انجام خواهیم داد!

 اقتصاد جهانی، قربانی جنگ‌افروزی آمریکا! + فیلم
young journalists club

آمریکا دوباره در حال بررسی اعطای معافیت به مشتریان نفتی ایران است

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم
۷۰۲

کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم
۶۳۱

ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha