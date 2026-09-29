وزیر دفاع تایوان می‌گوید واشنگتن بار‌ها به تایپه اطمینان داده که سیاستش در قبال تایوان تغییر نکرده و مذاکرات درباره قرارداد‌های تسلیحاتی نیز ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولینگتون کو، وزیر دفاع تایوان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که تایوان در حال مذاکره با آمریکا در مورد معاملات تسلیحاتی است.

او خاطرنشان کرد که تایوان از زمان اجلاسی که رهبران آمریکا و چین را در واشنگتن گرد هم آورد، از واشنگتن تضمین‌هایی دریافت کرده است که سیاست آمریکا در قبال تایوان تغییر نکرده است.

آمریکا مهمترین حامی بین‌المللی و تامین‌کننده تسلیحات تایوان است که چین آن را متعلق به خود می‌داند، هرچند که روابط دیپلماتیک رسمی بین واشنگتن و تایپه وجود ندارد.

چین بار‌ها خواستار توقف فروش سلاح به تایوان شده است و در ماه مه، پس از سفر به پکن، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که بسته تسلیحاتی جدید به ارزش حدود ۱۴ میلیارد دلار را به حالت تعلیق درآورده است.

اما ترامپ پس از دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در واشنگتن در هفته گذشته، گفت که رهبر چین موضع او در مورد تایوان را درک می‌کند.

وزیر دفاع تایوان در پارلمان تایپه به خبرنگاران گفت که دولت «بار‌ها از طرف آمریکایی تضمین گرفته است که سیاست آمریکا در قبال تایوان از زمان برگزاری اجلاس در واشنگتن تغییر نکرده است».

او افزود: «در مورد قرارداد‌های فروش تسلیحات، ما همچنین در حال مذاکره مداوم با طرف آمریکایی هستیم. هر قراردادی نیاز به همکاری ملموس دارد. تا جایی که من می‌دانم، ما هنوز هیچ اطلاعیه‌ای مبنی بر تغییرات دریافت نکرده‌ایم.»

شایان ذکر است که تایوان در حال حاضر انبوهی از سلاح‌ها را به آمریکا سفارش داده، اما هنوز آنها را دریافت نکرده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: جزیره تایوان ، آمریکا و تایوان ، چین و آمریکا
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