باشگاه خبرنگاران جوان - احمد کرمی روز سهشنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانده مرزبانی استان ایلام اظهار کرد: مرزبانان در خط مقدم دفاع از کشور و ایجاد احساس امنیت برای مردم قرار دارند و امنیت امروز جامعه، میوه کوشش و جانفشانی نیروهای مسلح به ویژه مرزبانان است.
وی افزود: مرزبانان با حضور مقتدرانه در نقاط مرزی و تحمل دشوارترین شرایط، از آب و خاک کشور صیانت میکنند و حاصل این مجاهدت، امنیتی است که مردم در زندگی روزمره خود احساس میکنند.
استاندار ایلام بیان کرد: امنیت پایدار در مرزها زمینه فعالیتهای اقتصادی، سرمایهگذاری و تجارت مرزی را فراهم میکند و استمرار این شرایط میتواند به رونق مناطق مرزی و شتاب گرفتن روند توسعه کشور منجر شود.
کرمی ادامه داد: تغییر الگو از تهدید مرزی به امنیت مرزی یکی از هدفگذاریهای ممتاز مرزبانی جمهوری اسلامی ایران است و در این مسیر، مرز و مرزبانی خط قرمز اقتدار کشور به شمار میرود.
وی افزود: مرزبانان در سختترین شرایط، از جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان، صادقانه و شجاعانه از آب و خاک کشور دفاع کردند و در سرمای شدید و گرمای طاقتفرسا مسئولیت سنگین حراست از مرزها را بر دوش کشیدند.
نماینده عالی دولت در استان ایلام توضیح داد: بخش مهمی از امنیت امروز کشور نتیجه حضور نیروهایی است که در دورترین نقاط مرزی، دور از هیاهو و در شرایط دشوار مسئولیت خود را انجام میدهند و مرزبانان از جمله این نیروهای فداکار هستند.
وی با قدردانی از خدمات فرمانده پیشین مرزبانی استان ایلام گفت: سردار «علی ندرخانی» در دو سال مسئولیت خود کارها و خدمات ارزشمندی در استان انجام داد و خاطرات و تلاشهای وی در مجموعه مرزبانی و میان مردم ایلام به یادگار خواهد ماند.
استاندار ایلام افزود: پروژههای مختلفی در مناطق مرزی استان در دست اجرا است که امیدواریم با تکمیل آنها نوار مرزی شاهد عمران، آبادانی و توسعه بیشتر باشد.
کرمی اظهار کرد: مرزها تنها خطوط روی نقشه نیستند، بلکه سپر امنیتی کشور و یکی از پایههای اقتدار ملی محسوب میشوند و هر اندازه زیرساختهای مرزی تقویت شود، ظرفیتهای اقتصادی و توسعهای این مناطق نیز بیشتر فعال خواهد شد.
همدلی مردم و مرزبانان پشتوانه امنیت پایدار است
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز در این آیین گفت: این برنامه به منزله تجلیل از یک فرمانده نیست، بلکه تکریم همه مرزبانان استان ایلام است که شایستگی و توان خود را در عرصه مرزداری به اثبات رساندهاند.
حجتالاسلام والمسلمین الهنور کریمیتبار بیان کرد: مردم مرزنشین ایلام و مرزبانان غیور در سالهای گذشته همدلی و همراهی دیرینهای داشتهاند و این پیوند نزدیک یکی از پایههای تأمین امنیت پایدار در استان بوده است.
وی ادامه داد: کشور از حدود ۱۶ ماه گذشته با بحرانها و شرایط دشواری مواجه شد و مرز به عنوان یکی از نقاط آسیبپذیر در برابر تهدیدهای دشمن مطرح بود، اما هوشیاری مرزداران و پشتیبانی مرزبانان موجب شد نقشههای دشمنان خنثی شود.
امام جمعه ایلام افزود: مرزبانی استان در جریان تجاوز دشمن و اغتشاشات پارسال نیز خوش درخشید و افزون بر صیانت از مرزها، در تأمین امنیت چندین شهر استان نقشآفرینی کرد و با کمترین هزینه توانست شرایط را به خوبی مدیریت کند.
کریمیتبار با اشاره به همکاریهای مرزی ایران و عراق گفت: مردم ایلام در سالهای گذشته میزبان میلیونها زائر بودهاند و مدیریت تردد این جمعیت عظیم بدون ایجاد توقف و اختلال جدی، حاصل تلاش مجموعهای از دستگاهها به ویژه نیروهای مرزبانی است.
وی بیان کرد: حضور شبانهروزی مرزبانان و آمادگی آنان در مرز مهران نقش مهمی در تسهیل تردد زائران و برگزاری شایسته آیین اربعین داشته است.
در پایان این آیین از خدمات دو ساله سردار علی ندرخانی تجلیل و سردار حجتاله کریمی به عنوان فرمانده جدید مرزبانی استان ایلام معرفی شد.
سردار کریمی پیش از این جانشین فرمانده مرزبانی استان کردستان بوده است.
منبع ایرنا