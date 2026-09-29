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روایت شهید سلیمانی از لحظه اصابت موشک به ناوچه صهیونیستی همزمان با سخنرانی سیدحسن نصرالله + فیلم

بازخوانی روایت شهید حاج قاسم سلیمانی از موشک شلیک‌شده به سمت ناوچه رژیم صهیونیستی که درست همزمان با پایان سخنرانی شهید سیدحسن نصرالله به هدف اصابت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این روایت از زبان شهید حاج قاسم سلیمانی پس از انتشار شایعه زخمی شدن سیدحسن نصرالله و ایجاد نگرانی عمومی در لبنان، سید باید سخنرانی می‌کرد؛ در همین زمان چندین مرتبه موشک روی سکو آمد اما در شلیک آن اشکال ایجاد شد و سید می‌خواست اصابت موشک را به‌عنوان غافلگیری اعلام کند.

حاج قاسم می‌گوید در پایان سخنرانی، زمانی که سیدحسن نصرالله می‌خواست بگوید «السلام علیکم و رحمت الله»، موشک شلیک شد و به‌سرعت به هدف اصابت کرد؛ به‌گونه‌ای که جمله «الان در مقابل خودتان می‌بینید ناوچه اسرائیل را در حال سوختن» با لحظه اصابت موشک به ناوچه صهیونیستی همزمان شد.

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