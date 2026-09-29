روایت شهید سلیمانی از لحظه اصابت موشک به ناوچه صهیونیستی همزمان با سخنرانی سیدحسن نصرالله + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در این روایت از زبان شهید حاج قاسم سلیمانی پس از انتشار شایعه زخمی شدن سیدحسن نصرالله و ایجاد نگرانی عمومی در لبنان، سید باید سخنرانی میکرد؛ در همین زمان چندین مرتبه موشک روی سکو آمد اما در شلیک آن اشکال ایجاد شد و سید میخواست اصابت موشک را بهعنوان غافلگیری اعلام کند.
حاج قاسم میگوید در پایان سخنرانی، زمانی که سیدحسن نصرالله میخواست بگوید «السلام علیکم و رحمت الله»، موشک شلیک شد و بهسرعت به هدف اصابت کرد؛ بهگونهای که جمله «الان در مقابل خودتان میبینید ناوچه اسرائیل را در حال سوختن» با لحظه اصابت موشک به ناوچه صهیونیستی همزمان شد.