کشتی‌های حامل گندم و روغن در بنادر مازندران برای تخلیه و ترخیص با مانعی مواجه نخواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در بازدید مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران از بندر امیرآباد برای بررسی روند تأمین و انتقال کالا‌های اساسی با اشاره به ظرفیت‌های بندری و لجستیکی استان، گفت: کشتی‌های حامل گندم و روغن در بنادر مازندران برای تخلیه و ترخیص با مانعی مواجه نخواهند بود و با حمایت‌های استاندار محترم مازندران و همراهی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، روند تخلیه، ترخیص و انتقال این محموله‌ها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

او همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی استان برای تقویت جریان تأمین کالا‌های اساسی تأکید کرد و افزود: هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط، رفع موانع اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک، نقش مهمی در استمرار و تسریع فرآیند تأمین کالا‌های اساسی دارد.

مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران با حضور در بندر امیرآباد، از بخش‌های مختلف، امکانات و تجهیزات این بندر بازدید کرده و ظرفیت‌های بندری و لجستیکی آن را در زمینه تخلیه، ترخیص و انتقال کالا‌های اساسی مورد بررسی قرار دادند. همچنین موانع و چالش‌های موجود در فرآیند ورود و انتقال کالا‌های اساسی و راهکار‌های تسریع در این روند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برچسب ها: کالاهای اساسی ، بندر امیرآباد
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